احمد نادری مدیر خانه نشریات دانشجویی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: نتیجه انتخابات اعضای دانشجویی کمیته ناظر بر تشریات دانشجویی اکثر دانشگاهها به وزارت علوم رسیده است و با دریافت نتایج انتخابات سایر دانشگاهها آمار مسئولان منتخب نشریات دانشجویی در دانشگاهها تکمیل می شود. بنابراین نشست با چند ماه تاخیر در تابستان برگزار می شود.

وی اضافه کرد : گردهمایی مدیران مسئول نشریات دانشجویی علاوه بر اینکه برگزاری انتخابات اعضای دانشجویی اصلی و علی البدل کمیته مرکزی ناظر بر تشریات دانشجویی را در دستور کار دارد معمولا فرصتی برای پرسش و پاسخ و آشنایی نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاهها و برگزاری کارگاههای آموزشی برای فعالان نشریات دانشجویی است.