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۲۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۵۴

گردهمایی سراسری مدیران مسئول نشریات دانشجویی برگزار می‌شود

گردهمایی سراسری مدیران مسئول نشریات دانشجویی که هر ساله در اردیبهشت برگزار می شد به گفته مدیر خانه نشریات دانشجویی وزارت علوم با تاخیر در تابستان برگزار می شود.

احمد نادری مدیر خانه نشریات دانشجویی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: نتیجه انتخابات اعضای دانشجویی کمیته ناظر بر تشریات دانشجویی اکثر دانشگاهها به وزارت علوم رسیده است و با دریافت نتایج انتخابات سایر دانشگاهها آمار مسئولان منتخب نشریات دانشجویی در دانشگاهها تکمیل می شود. بنابراین نشست با چند ماه تاخیر در تابستان برگزار می شود.

وی اضافه کرد : گردهمایی مدیران مسئول نشریات دانشجویی علاوه بر اینکه برگزاری انتخابات اعضای دانشجویی اصلی و علی البدل کمیته مرکزی ناظر بر تشریات دانشجویی را در دستور کار دارد معمولا فرصتی برای پرسش و پاسخ و آشنایی نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاهها و برگزاری کارگاههای آموزشی برای فعالان نشریات دانشجویی است.

کد مطلب 502824

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