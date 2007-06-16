راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس بخشنامه های حوزه فنی و در آمد سازمان تامین اجتماعی و به استناد ماده 70 قانون تامین اجتماعی و دراجرای بند "5" نهصد و هشتاد و هشتمین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ، در تاریخ 26 اسفند سال گذشته ، مقرر شد تا اعضای جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران ، تحت پوشش این سازمان قرار گیرند.

بر اساس این گزارش، اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران که دارای پروانه معتبر از شرکت سهامی بیمه ایران و اعضا انجمن جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی که دارای کارت عضویت معتبر از جامعه یاد شده باشند، در صورتیکه تحت پوشش مقررات حمایتی خاص دیگری قرار نداشته باشند و حداکثر سن آنان در تاریخ ارسال اولین لیست 50 سال تمام باشد، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرند.

همچنین، گروههای نامبرده ، به منظور تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه ، باید در ابتدا فرم های مربوطه را از شعب عامل( شعبه ای که انجمن های یاد شده قصد ارسال لیست و پرداخت حق بیمه به آن را دارد) استعلام و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه آنان اقدام نمایند.

شایان ذکر است، نرخ پرداخت حق بیمه طبق ماده 28 قانون تامین اجتماعی معادل 27 درصد دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه است و این گروه از بیمه شدگان از شمول قانون بیمه بیکاری خارج بوده ، لذا حق بیمه مربوطه (3 درصد دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه) نیز از آنان وصول نخواهد شد.

لازم به ذکر است، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه اعضا انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران ، مشروط بر این است که از حداکثر دستمزد مصوب شورایعالی تامین اجتماعی تجاوز نکند.