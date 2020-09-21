سردار مهدی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۹۰۰ نفر از پرسنل کادر درمانی و نیروهای بیمارستان‌ها به کرونا مبتلا شده‌اند؛ اظهار کرد: این گروه با وجود ابتلاء به بیماری بعد از بهبودی باز هم در خط مقدم جبهه مقابله با کرونا مشغول به فعالیت هستند.

بازرس ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان همدان با اشاره به اینکه استان همدان تا هفته قبل در زمینه میزان ابتلاء به کرونا در وضعیت زرد باقی مانده بود؛ ادامه داد: درصد رعایت مردم همدان نسبت به پروتکل‌های بهداشتی ۸۲ تا ۸۵ درصد بود اما هفته گذشته عادی انگاری انجام شد و وضعیت پنج شهرستان استان همدان در زمینه شیوع کرونا به رنگ قرمز درآمد.

وی با تاکید بر اینکه باید در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی که مهمترین آنها استفاده از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی و شستشوی دست است، موجی ایجاد کنیم؛ گفت: با وجود همه نگرانی‌ها در کنکور امسال حتی یک نفر هم به بیماری کرونا مبتلا نشد.

سردار فرجی با اشاره به اینکه بیش از ۹۷۰ هزار نفر در کنکور سراسری شرکت کردند؛ افزود: این اتفاق حاصل دقت عمل بود به طوری که بعد و قبل از برگزاری کنکور غربال‌گری انجام شد.

جانشین فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) استان همدان با اشاره به اینکه هیئت‌های بزرگی در دهه محرم مراسم داشتند اما آسیب جدی نداشتیم؛ افزود: بی توجهی‌ها در برخی مناطق باعث بالا رفتن شمار ابتلاء به کرونا شده که یکی از این مناطق آرامستان‌ها هستند.

وی ادامه داد: در یکی از شهرستان‌ها ۱۵۰ نفر از بیماران مبتلا به کرونا بعد از گذشت چهار ماه مجدد به این بیماری مبتلا شده‌اند که این موضوع نشان می‌دهد نوع حرکت ویروس مشخص نیست.

فرجی با تاکید بر اینکه مردم باید نسبت به رعایت دستور العمل‌های بهداشتی حساس باشند؛ بیان کرد: مناطقی مانند مساجد، زیارتگاه‌ها و مطب پزشکان از نظر رعایت پروتکل‌های بهداشتی وضعیت خوبی دارند اما در ترمینال‌ها و دفاتر پیشخوان مشکل وجود دارد.