سنندج میزبان دور رفت رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان استان کردستان، در صورت تأیید نهایی ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در ورزش بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی کشور تحت عنوان جام یادگار امام (ره) از روز هشتم مهرماه آغاز به کار خواهد کرد.

با اعلام رئیس سازمان لیگ کشتی در رشته فرنگی ۱۰ تیم در ۲ گروه حضور دارند که مسابقات لیگ فرنگی هفتم مهر وزن‌کشی شده و طی روزهای هشتم و نهم مسابقات دور رفت در گروه (الف) به میزبانی خانه کشتی تهران آغاز خواهد شد و تا ۲۴ مهر دور رفت به پایان می‌رسد.

به گفته رئیس سازمان لیگ کشتی، دور نیمه نهایی و فینال مسابقات نیز بعد از رقابت‌های جهانی کشتی صربستان برگزار می‌شود و در آن مقطع بر اساس وضعیت وقت سلامتی جامعه و ویروس کرونا، تصمیم گرفته خواهد شد که مسابقات به صورت رفت و برگشت یا متمرکز برگزار شود.

از سوی سازمان لیگ کشتی شهر سنندج به عنوان میزبان دور رفت رقابت‌های کشتی لیگ برتر کشور در گروه (ب) رشته فرنگی مشخص شده و این مسابقات از روز ۲۳ مهرماه آغاز به کار خواهد کرد.

تیم صبانور به عنوان نماینده استان کردستان در بیستمین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی کشور در گروه (ب) این رقابت‌ها با تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی و احتشام گستر خوزستان رقابت می‌کند.

برنامه دیدارهای این گروه از سوی سازمان لیگ اعلام شد و نماینده کردستان در روز ۲۳ مهرماه و در اولین رویاروی خود به مصاف تیم دانشگاه آزاد اسلامی خواهد رفت.