اساتید دستاوردهای «جنگ تحریمی» را برای دانشجویان بیان کنند

حجت الاسلام محمد شریفانی در گفتگو با خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس به روایتی از ۸ سال دفاع مقدس پرداخت و گفت: جنگ و دفاع مقدس یک فرصت بود؛ بدیهی است که اسلام تابع علم و صلح و صفا بود. ولی گاها مثل داستان شیوع کرونا یک جریان غیرطبیعی بر انسان تحمیل می شود و در این تحمیل باید از فرصت استفاده کنیم.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد ادامه داد: دفاع ۸ ساله مقدس فرصت های فراوانی را در اختیار ما قرار داد، جنگ توانست انسان های مومن، مجاهد، مخلص، جهادگر و معنوی را تربیت کند. اگر می خواستیم این تربیت را به صورت کلاسیک اجرایی کنیم، هرگز نمی توانستیم انسانی های عجیب و غریبی مثل شهیدان تاریخ تربیت کنیم و دوران دفاع مقدس یک دستگاه تربیتی معنوی بر کشور و حتی کل جهان شد.

شریفانی افزود: یک نمونه از این انسانی ها حاج قاسم سلیمانی بود که تحول عظیمی در کشور ایجاد کرد. جنگ فرصتی بود برای فرهنگسازی جهاد، ایثارگری و مقاومت. اگر می خواستیم این فرهنگ ها را که اقتضای ذاتی نظام اسلامی در برابر نظام سلطه است بسازیم، هیچ وقت نمی توانستیم به خوبی دوران دفاع مقدس این فرهنگها را ایجاد کنیم. جنگ در واقع فرصتی برای تثبیت نظام بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: جنگ باعث شد تمام کشورهای رقیب و نظام سلطه در سر تا سر عالم باور کنند که حکومت اسلامی و نظام اسلامی برای خودش هویت اصیل پیدا کرده و جایگاه خود را در دنیا تثبیت کرده است؛ وقتی ۳۰ کشور دنیا در برابر یک ملت مقاوم و فداکار می ایستند و این کشور اجازه نمی دهد حتی یک وجب خاکش به دست دشمن بیفتد، یک درکی برای هویت این نظام را در ذهن آن ها تثبیت کرد.

شریفانی اضافه کرد: اکنون اما شاهد هستیم فرم و شکل جنگ تغییر یافته و دشمن از طریق تحریم های ظالمانه به مقابله با کشورمان برخاسته است، نظام دانشگاهی ما باید به شکل نوین و به روز دستاوردهای ۸ ساله دفاع مقدس و همچنین جنگ های بعدی از جمله همین جنگ تحریمی را برای دانشجویان به نمایش بگذارد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد تصریح کرد: در همین زمینه لازم است در حوزه آموزشی متون درسی و پیوست ها در حوزه جنگ، مقاومت، شهادت و ایثار با ادبیات جوان امروزی برای دانشجویان بیان و تدریس شود. دوم اینکه در حوزه پژوهش ده ها خلاقیت و نوآوری که از جنگ آموخته شده، می تواند الگوی مباحث پژوهشی قرار بگیرد.

وی در پایان گفت: دانشگاه آزاد با داشتن ۳۰ هزار استاد و عضو هیات علمی در صدها رشته دانشگاهی، قطعا می توانند ارائه دهنده راهکارهای نوینی برای حل معضلات تحریمی در کشور باشند و برای مقابله با آثار روانی تحریم ها نیز نقش آفرینی کنند. اینکه مقام معظم رهبری مکررا به دانشگاهیان بها و امید میدهند به این دلیل است که ایشان به دانشگاهیان ایمان دارند.