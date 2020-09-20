مشکل آب روستاهای ساحلی دشتی برطرف شد

عبدالله نادری ظهر یکشنبه در حاشیه بهره برداری از آب‌شیرین‌کن نوار ساحلی دشتی به خبرنگار مهر گفت: در چند سال اخیر اقدامات ارزشمندی در حوزه آب شاهد هستیم.

فرماندار دشتی اظهار داشت: یکی از این کارهای ارزشمند و ماندگار همین آب‌شیرین کن نوار ساحلی است که مشکل آب روستاهای زیارت ساحلی، لاور ساحلی، گلستان و کبگان حل شد.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرای این پروژه بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است افزود: انتقال آب از تنگ سدر به خورموج با اعتبار بالغ بر ۳۷۰ میلیارد ریال نیز در هفته دولت آغاز شد که با تکمیل آن مشکل آب خورموج مرتفع می‌شود.

نادری ادامه داد: اعتبار این پروژه نیز از محل سفر ریاست جمهوری می‌باشد که تلاش داریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.