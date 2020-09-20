مهلت ارسال آثار به سی وهشتمین دوره جایزه کتاب سال تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت و تشویق مؤلفان، مترجمان، مصححان و ناشران سراسر کشور و ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی ایران، حفظ استقلال و هویت فرهنگی برگزار می‌شود.



دبیرخانه این جایزه از ناشران، پدیدآورندگان، مترجمان و مصححان دعوت می‌کند با ثبت‌نام در تارنمای اینترنتی www.ketabsal.ir کتاب یا کتاب‌های پیشنهادی خود را تا ۲۰ مهر ماه سال جاری به دبیرخانه کتاب سال، به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره ۲، طبقه اول، کد پستی ۱۳۱۵۷۵۳۷۱۵ ارسال کنند.



بر اساس این فراخوان، آثار ارسالی باید برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۸ منتشر شده باشند و جزو کتاب‌های کمک درسی و عکس‌برداری شده نباشد. همچنین کتاب باید دارای برگه اعلام وصول باشد.



گفتنی است، تنها آثاری در این جایزه مورد داوری و ارزیابی قرار می‌گیرند که پدیدآورنده یا ناشر کتاب، کاربرگ ثبت‌نام را در تارنمای جایزه تکمیل و به همراه دو نسخه از کتاب به دبیرخانه ارسال کند. همچنین، آثار دریافت شده بازگردانده نخواهد شد.



بر اساس این فراخوان، کتاب‌های داستان کوتاه، داستان بلند و رمان بزرگسال، نقد ادبی (تألیف)، مستندنگاری، شعر بزرگسال و شعر کودک و نوجوان به دلیل همپوشانی با جایزه جلال آل احمد و جشنواره شعر فجر در جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران داوری و بررسی نمی‌شوند.



علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.ketabsal.ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۶۶۹۶۶۲۱۹ و ۶۶۹۶۶۱۳۹ تماس بگیرند.