شهریه موسسات آموزش عالی غیردولتی ۱۵ درصد گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه شمیرانی با اشاره به شهریه مؤسسات غیردولتی در سال تحصیلی جدید گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به هیئت امنای مؤسسات غیردولتی مجوز داده است تا راجع به شهریه موسسات تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: این شهریه دارای یک حداقل و حداکثر است که حداقل پانزده درصد و حداکثر بیست و پنج درصد می‌تواند نسبت به سال گذشته تغییر کند.

مدیرکل دفتر آموزش‌های غیر دولتی افزود: امسال با توجه به اینکه شرایط کرونا بر کشور حاکم است اکثر مؤسسات غیردولتی همان مصوبه پانزده درصد را اجرا کردند و شهریه‌های خود را بیشتر از این بالا نبردند.

وی یادآور شد: امسال اکثر موسسات غیردولتی فقط ۱۵ درصد افزایش شهریه نسبت به سال گذشته داشتند.

شمیرانی تأکید کرد: مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی یک بخش خصوصی هستند همان طور که افزایش هزینه‌ها در تمام قسمت‌ها به افراد فشار آورده است این مؤسسات نیز هزینه‌های نگهداری دارند، حقوق اعضای هیات علمی دارند و مجبور هستند مؤسسه را بچرخانند.

وی افزود: افزایش شهریه صفر نشده چون به صورت قانونی می‌توانستند تا ۲۵ درصد افزایش شهریه داشته باشند اما موسسات حداقل را در نظر گرفته و اجرا کردند.