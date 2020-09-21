دشمن به دنبال جدایی نسل جدید و دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین ابوالقاسم یعقوبی صبح امروز در دیدار مسئولان و اعضای ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس استان که در دفتر امام جمعه برگزار شد، به تبیین ویژگی‌های رزمندگان و شهدای دفاع مقدس پرداخت.

امام‌جمعه بجنورد با بیان اینکه نخستین ویژگی شهدای ما در دفاع مقدس اخلاص بود ادامه داد: معلم رزمندگان امام بود؛ امامی که پایه انقلاب و نهضت را بر اخلاص گذاشت و همواره تأکید می‌کرد تلاش کنید همه کارهای شما رنگ خدایی و پشتوانه اخلاص داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه نام و نان به درد انسان نمی‌خورد، بلکه باید نزد خداوند عزیز باشیم و رمز آن هم اخلاص است، افزود: شهادت بدون اخلاص نصیب کسی نمی‌شود و کسی که شهید می‌شود ابتدا خالص شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین یعقوبی با بیان اینکه دومین ویژگی رزمندگان، صداقت بود، گفت: صداقت یعنی عمل، گفتار ما را تأیید کرده و کار ما با حرف ما یکی باشد، به گونه‌ای که این دو مؤید همدیگر باشند.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه رزمندگان ما صداقت را به اوج رساندند، تصریح کرد: ملت ما هم به جمهوری اسلامی آری گفت و به انقلاب و نظام رأی داد و بر سر این پیمان خویش ایستاد.

وی اضافه کرد: جان‌مایه پیروزی در میدان نبرد در صدر اسلام صداقت بود و همین جوهر و گوهر به رزمندگان دفاع مقدس به ارث رسید، به‌گونه‌ای که رزمندگان با پایمردی و صلابت خود ایستادند و جبهه حق به پیروزی رسید.

حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی گفت: اخلاص در نیت و صداقت در عمل پیام شهدا، جهادگران دفاع مقدس، مدافعان حریم و حرم، شهدای محراب، سلامت و امنیت است لذا شهدا این امانت را به ما سپرده‌اند و باید آن را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

امام جمعه بجنورد با تأکید بر اینکه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کنیم که نسل جدید با نسل قبلی گسست پیدا نکند، بیان داشت: دشمن تلاش می‌کند بین نسل جدید و نسل دفاع مقدس گسست به وجود آورد تا پیام‌های دفاع مقدس به نسل جدید منتقل نشده و آن دوران نورانی بازخوانی نشود.

وی در انتها گفت: در مقابل، هفته دفاع مقدس می‌خواهد به نسل جدیدی که امام و جنگ تحمیلی را ندیده‌اند تأکید کند که این قطعه نورانی را فراموش نکنند تا روحیه جهادی و انقلابی در کشور همچنان پررنگ بماند و راه آن مردان مرد تداوم یابد.