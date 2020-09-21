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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۰۳

مجمع سالانه آسان پرداخت برگزار شد

مجمع سالانه آسان پرداخت برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالانه آسان پرداخت به صورت آنلاین و با حفظ پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این جلسه مقرر شد مبلغ ۲۴۹,۱۰۰ میلیون ریال معادل ۹۴ ریال به ازای هر سهم از سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ بین صاحبان سهام توزیع گردد و مابقی سود عملکرد سال مالی مذکور، به حساب سود انباشته منظور شود تا در اسرع وقت و پس از اخذ مجوزهای لازم صرف افزایش سرمایه از همین محل گردد.

صفر شدن پاداش هیئت مدیره آسان پرداخت و تعیین ۲۴ میلیون ریال به‌صورت ناخالص، همانند سال گذشته، به عنوان حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره به ازای تشکیل حداقل دو جلسه در ماه، از دیگر مصوبات مجمع عمومی بود.

از سوی دیگر، اعضای هیئت رئیسه مجمع برای انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت آسان‌پرداخت، روزنامه اطلاعات را برگزیدند.

گفتنی است مجمع عمومی عادی سالانه به‌صورت زنده از صفحه پرمخاطب آپ در اینستاگرام و کانال آپارات این شرکت پخش شد؛ درعین حال، سهامداران خرد نیز پرسش‌های مختلفی را به شماره اعلامی در ابتدای جلسه، پیامک کردند که سامع امیری، رئیس مجمع، به تمامی پرسش‌ها پاسخ داد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 5028526

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