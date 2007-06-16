تاسیسات غیرمجاز حریم محور قوچان - چناران تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، علی عرفانیان پیش از ظهر امروز در جمع خبر نگاران اظهار داشت : هفته گذشته طی یک عملیات ضربتی با حضور دادستان و فرماندهی انتظامی شهرستان ، تاسیسات جانبی واحدهای مختلف که به صورت غیر مجاز در حریم محور اصلی قوچان - چناران ساخته شده بود تخریب شد.

وی افزود : بر اساس تبصره اصلاحیه ماده 17 قانون ایمنی راه ها ، مجوز ساخت و ساز هرگونه تاسیسات بعد از حریم راه ها باید از طریق وزارت راه و ترابری صورت گیرد.

عرفانیان ادامه داد : اداره راه و ترابری شهرستان قوچان در این راستا با پیگیری از طریق دادستانی و مقامات قضایی شهرستان ، هفته گذشته اقدام به تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در محور اصلی قوچان – چناران کرد.

وی یادآور شد : این اقدام هشداری جدی برای افرادی سودجویی است که اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم راه ها می کنند.