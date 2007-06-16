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۲۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۵۹

تاسیسات غیرمجاز حریم محور قوچان - چناران تخریب شد

مشهد - خبرگزاری مهر : مدیر راه و ترابری شهرستان قوچان گفت : تا کنون 15 مورد از تاسیسات غیرمجاز در حاشیه راه های شهرستان قوچان تخریب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، علی عرفانیان پیش از ظهر امروز در جمع خبر نگاران اظهار داشت : هفته گذشته طی یک عملیات ضربتی با حضور دادستان و فرماندهی انتظامی شهرستان ، تاسیسات جانبی واحدهای مختلف که به صورت غیر مجاز در حریم محور اصلی قوچان - چناران ساخته شده بود تخریب شد.

 

وی افزود : بر اساس تبصره اصلاحیه ماده 17 قانون ایمنی راه ها ، مجوز ساخت و ساز هرگونه تاسیسات بعد از حریم راه ها باید از طریق وزارت راه و ترابری صورت گیرد.

 

عرفانیان ادامه داد : اداره راه و ترابری شهرستان قوچان در این راستا با پیگیری از طریق دادستانی و مقامات قضایی شهرستان ، هفته گذشته اقدام به تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در محور اصلی قوچان – چناران کرد.

 

وی یادآور شد : این اقدام هشداری جدی برای افرادی سودجویی است که اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم راه ها می کنند.

کد مطلب 502861

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