  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۳۸

کشف هفت خواهر در سطح مریخ !

کشف هفت خواهر در سطح مریخ !

کاوشگر "اودیسه مریخ" ناسا موفق به شناسایی و عکسبرداری هفت غار در سطح سیاره مریخ شد که به هفت خواهر معروف شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کاوشگر که به تازگی در مدار اطراف سیاره سرخ قرار گرفته است با استفاده از "سیستم عکسبرداری با انتشار گرما" توانست یک نظام غاری را در سطح این سیاره شناسایی کند.

این تصاویر نشان می دهد که دهانه این هفت غار بطرف آتشفشان "آرسیا مونز" باز می شوند. این آتشفشان 19 کیلومتر ارتفاع و 110 کیلومتر محیط پایه دارد.

براساس گزارش پایگاه خبری ناسا، این غارهای کوچک که به "هفت خواهر" معروف شده اند به ترتیب " دنا، چولی، وندی، آنی، آبی، نیکی و ژوان" نامگذاری شده اند.

این هفت خواهر سطح مریخ درمحیطی بین 100 تا 250 متر گسترده شده اند. این درحالی است که فرض می شود عمق این غارها بین 73 تا 130 متر باشند.

به اعتقاد دانشمندان بررسی کننده این تصاویر، کشف این غارها بسیار مهم است چراکه این غارها تنها ساختارهای طبیعی در سطح مریخ هستند که توانایی محفاظت از اشکال احتمالی حیات در سیاره سرخ را از آسیب های بمباران سنگ های آسمانی، تشعشعات فرابنفش و انرژی های پرقدرت گسیل شده از خورشید دارند.

کد مطلب 502871

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها