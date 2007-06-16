کشف هفت خواهر در سطح مریخ !

به گزارش خبرگزاری مهر، این کاوشگر که به تازگی در مدار اطراف سیاره سرخ قرار گرفته است با استفاده از "سیستم عکسبرداری با انتشار گرما" توانست یک نظام غاری را در سطح این سیاره شناسایی کند.

این تصاویر نشان می دهد که دهانه این هفت غار بطرف آتشفشان "آرسیا مونز" باز می شوند. این آتشفشان 19 کیلومتر ارتفاع و 110 کیلومتر محیط پایه دارد.

براساس گزارش پایگاه خبری ناسا، این غارهای کوچک که به "هفت خواهر" معروف شده اند به ترتیب " دنا، چولی، وندی، آنی، آبی، نیکی و ژوان" نامگذاری شده اند.

این هفت خواهر سطح مریخ درمحیطی بین 100 تا 250 متر گسترده شده اند. این درحالی است که فرض می شود عمق این غارها بین 73 تا 130 متر باشند.

به اعتقاد دانشمندان بررسی کننده این تصاویر، کشف این غارها بسیار مهم است چراکه این غارها تنها ساختارهای طبیعی در سطح مریخ هستند که توانایی محفاظت از اشکال احتمالی حیات در سیاره سرخ را از آسیب های بمباران سنگ های آسمانی، تشعشعات فرابنفش و انرژی های پرقدرت گسیل شده از خورشید دارند.