به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا که در استانداری زنجان برگزار شد، با اشاره به اینکه موج سوم کرونا در برخی از استان‌ها آغاز شده است، افزود: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سه هفته آینده شاهد افزایش تعداد مبتلایان به کووید – ۱۹ در استان باشیم، به همین خاطر باید برنامه‌ریزی‌های لازم در خصوص مقابله با این شرایط اتخاذ شود.

وی با یادآوری اینکه باوجود عبور استان زنجان از پیک دوم بیماری کرونا اما هنوز نتوانسته‌ایم به شرایطی که قبل از پیک این بیماری داشتیم، بازگردیم، تصریح کرد: آمار بیانگر آن است که در حال حاضر ۳۳۸ بیمار مبتلا به کرونا در استان زنجان در شرایطی قرار دارند که مجبور به بستری کردن آن‌ها در بیمارستان‌ها شدیم که از این تعداد بیمار بستری، ۷۶ نفر در بخش ICU و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان با اشاره به اینکه ویروس کرونا هر روز رفتارهای جدیدی از خود نشان داده و همین مسئله، برنامه‌ریزی برای مقابله با آن را کمی سخت کرده، به طوری که از هفته گذشته شاهد شیب صعودی ملایم این بیماری در استان هستیم، ادامه داد: به لحاظ فوتی‌های ناشی از کرونا، استان زنجان نسبت به نرم کشور در سطح پایین‌تری قرار دارد اما بعد از اوج‌گیری این بیماری، قطعاً این آمار افزایش پیدا خواهد کرد.

قزلباش در ادامه با اشاره به وضعیت شهرستان‌های استان در خصوص میزان ابتلا به بیماری کرونا، از ایجرود به عنوان شهرستانی که بیشترین درگیری را با این بیماری دارد، یاد کرد و گفت: با توجه به وضعیتی که در شهرستان ایجرود شاهدش هستیم، مداخله مسئولان در این زمینه برای کاهش بیماری بسیار ضروری است. در ابهر نیز شاهد روند نزولی تدریجی بیماری هستیم.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان با یادآوری اینکه روند شیوع بیماری کرونا در خرم‌دره نسبت به سایر شهرستان‌های استان افزایشی بوده و در خدابنده نیز شاهد وضعیت مناسبی نسبت به میانگین استان هستیم، اظهار کرد: طارم شهرستانی است که وضعیت پایداری در زمینه شیوع ویروس کرونا دارد، ماه‌نشان نسبت به میانگین استانی شیب نزولی داشته و وضعیت سلطانیه نیز نسبت به میانگین استانی بالاتر است.

قزلباش با اشاره به اینکه هفته‌های آینده جزو هفته‌هایی است که مردم استان با موج جدید کرونا مواجه خواهند بود، یادآور شد: با توجه به بازگشایی مدارس، ۸۰ درصد این مراکز پایش شد که شاهد رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حد عالی توسط ۲۲ درصد این مدارس بودیم. همچنین بیش از ۹۱ درصد دانش‌آموزان و معلمان از ماسک استفاده می‌کردند.