شکست استقلال برابر الشرطه عراق در نیمه اول/ خطر حذف در کمین آبیها

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا که به میزبانی قطر برگزار می شود، شامگاه امروز یکشنبه تیم فوتبال استقلال به مصاف تیم الشرطه عراق رفت که نیمه اول این بازی با برتری یک بر صفر حریف عراقی به پایان رسید.

استقلال در شرایطی به مصاف تیم الشرطه رفت که به دلیل انصراف تیم الوحده امارات از مسابقات دو دیدار رفت و برگشت برابر این تیم را برگزار نکرد. شاگردان مجید نامجومطلق برای صعود به مرحله بعد نیاز به پیروزی در این دیدار داشتند و در صورت شکست از دور مسابقات کنار خواهند رفت.

تیم عراقی که برای این دیدار انگیزه زیادی داشت در نیمه اول برتر از استقلال ظاهر شد و موقعیت های زیادی را روی دروازه تیم ایرانی ایجاد کرد.

سبزپوشان عراقی در نیمه اول موقعیت های خوبی برای گلزنی داشتند که در دقیقه ۲۶ یکی از این موقعیت ها را توسط مزین فیاض به گل برتری تبدیل کردند.

در ادامه استقلال بر تعداد حملاتش افزود تا بتواند گل خورده را جبران کند اما این تیم پس از رسیدن به پشت محوطه جریمه حریف برنامه خاصی برای رسیدن به دروازه و باز کردن آن را نداشت تا نیمه اول را با شکست پشت سر بگذارد.