آمریکا ۲۴ فرد ونهاد مرتبط بافعالیت تسلیحاتی ایران را تحریم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی تلاش‌های نافرجام واشنگتن برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به رغم مخالفت متحدان آن، یک مقام بلندپایه دولت آمریکا اعلام کرد که واشنگتن روز دوشنبه بیش از ۲۴ فرد و نهاد را به دلیل ارتباط با برنامه‌های تسلیحات متعارف، هسته‌ای و موشکی ایران تحریم خواهد کرد.

این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، مدعی شد که «ایران تا پایان سال میلادی جاری می‌تواند به اندازه کافی مواد شکاف پذیر برای [ساخت] یک سلاح هسته‌ای بدست آورد و اینکه تهران همکاری خود با کره شمالی را در حوزه موشک دوربرد از سرگرفته است». این مقام آمریکایی هیچگونه شواهد مستدلی برای این ادعاهای خود ارائه نکرد.

گفتنی است که وضع این تحریم‌های جدید در راستای تقلای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای محدودسازی نفوذ منطقه‌ای ایران است که درست یک هفته پس از امضای توافق سازش میان امارات متحده عربی و بحرین با رژیم صهیونیستی در کاخ سفید صورت می‌گیرد.

اما این تحریم‌های جدید واشنگتن علیه ایران به منزله زنگ هشداری به متحدان اروپایی این کشور، چین و روسیه خواهد بود؛ چرا که به رغم تمایل آنها به نادیده گرفتن اقدامات آمریکا در جهت حفظ تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، شرکتهای مستقر در خاک این کشورها از نقض این تحریم‌ها متحمل زیان می‌شوند.

بخش مهم این اقدام آمریکا یک فرمان اجرایی است که افراد و نهادهای خریدار یا فروشنده تسلیحات متعارف به ایران را هدف قرار می‌دهد.

در واقع اقدامات تنبیهی روز دوشنبه واشنگتن علیه ایران تازه‌ترین نمونه از سلسله تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران است؛ برنامه‌ای که رژیم صهیونیستی، متحد آمریکا در منطقه آن را تهدیدی وجودی علیه خود قلمداد می‌کند.