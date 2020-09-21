تیم والیبال راه یاب ملل با پذیرش سومین باخت به قعر جدول سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور شامگاه یکشنبه در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از حساس‌ترین دیدارهای این هفته تیم راه یاب ملل کردستان میهمان تیم سایپا صدرنشین لیگ برتر والیبال بود.

در این دیدار که در ورزشگاه اختصاصی سایپا و بدون حضور تماشاگران برگزار شد، راه یاب ملل کردستان سومین باخت خود را در این رقابت‌ها در هفته سوم تجربه کرد.

راه یاب ملل کردستان سه ست این بازی را با نتایج ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۷ به حریف خود واگذار کرد تا در سومین هفته رقابت‌های لیگ برتر سومین شکست خود را تجربه کند.

با توجه به حواشی زیاد راه یاب ملل برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور این سومین مسابقه از آغاز مسابقات است که با نتیجه سه بر صفر بازی را واگذار کرده است.

راه یاب ملل کردستان با سه باخت پیاپی در هفته‌های اول و دوم و سوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور به انتهای جدول این رقابت‌ها سقوط کرد.