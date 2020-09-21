سفارت هندوراس از تل آویو به بیت المقدس منتقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «خوآن اورلاندو هرناندز» رئیس جمهور هندوراس و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اقدامی که به طور قطع و یقین خشم مردم و مقامات فلسطین را در پی خواهد داشت، اعلام کردند که دولت هندوراس امیدوار است تا پایان سال میلادی ۲۰۲۰ سفارت خود در فلسطین اشغالی را از تل آویو به بیت‌المقدس منتقل کند.

هرناندز در یک پیام توئیتری نوشت: «برای تقویت اتحاد استراتژیکمان، ما [هندوراس و اسرائیل] در مورد برنامه‌ریزی برای گشایش سفارت‌ها در تگوسیگالپا و بیت‌المقدس صحبت کردیم. ما امیدواریم در زمانی که این بیماری واگیردار [کووید -۱۹] اجازه می‌دهد، تا قبل از پایان امسال این گام تاریخی را برداریم».

گفتنی است که این کشور آمریکای مرکزی پیش تر نیز نسبت به انتقال سفارت خود به بیت‌المقدس ابراز تمایل کرده بود. از سوی دیگر، نتانیاهو نیز از قصد رژیم صهیونیستی برای گشایش و آغاز به کار سفارت‌های خود تا پایان سال ۲۰۲۰ خبر داد.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی تاکنون هیچ سفارتخانه‌ای در کشور هندوراس نداشته، اما ماه میلادی گذشته دفتر دیپلماتیک اسرائیل در این کشور آغاز به کار کرد.

گفتنی است که تاکنون تنها سفارت خانه‌های دو کشور- ایالات متحده و گوآتمالا- در بیت‌المقدس فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. همچنین «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شدند که کوزوو و صربستان نیز خواهان گشایش سفارتخانه‌های خود در بیت‌المقدس هستند.

این در حالی است که موقعیت بیت‌المقدس یکی از موضوعات جنجالی و چالش‌انگیز در مناقشه چند دهه‌ای میان اسرائیل و فلسطینیان است. ملت فلسطین بیت‌المقدس شرقی را- که در جنگ ۱۹۶۷ خاورمیانه به اشغال رژیم صهیونیستی درآمد- به عنوان پایتخت دولت آتی خود قلمداد می‌کنند.