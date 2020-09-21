ساخت مسکن ویژه مددجویان بهزیستی ایلام آغاز شد

زهرا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات احداث مسکن ویژه زنان سرپرست خانوار و خانوارهای دو معلول به بالا با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) در شهرستان ایوان کلید خورده است.

وی افزود: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان بهزیستی کشور و قرارگاه خاتم الانبیا (ع)، واحدهای مسکونی برای زنان سرپرست خانوار یا خانواده‌های دو معلول دارای زمین در مناطق شهری و روستایی استان احداث خواهد شد.

به گفته همتی، بر اساس این قرارداد ۷۵ درصد هزینه احداث مسکن این مددجویان توسط بهزیستی و ۲۵ درصد نیز توسط قرارگاه خاتم الانبیا تامین و پرداخت خواهد شد.

وی اظهار کرد: در این زمینه تاکنون ۱۲ خانوار مددجوی زن سرپرست خانوار و خانواده دارای دو معلول به بالا که دارای زمین بوده اعلام آمادگی کرده و ساخت این واحدها تا پایان سال برای این افراد انجام خواهد شد.