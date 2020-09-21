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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۷:۲۵

مدیرکل بهزیستی استان ایلام:

ساخت مسکن ویژه مددجویان بهزیستی ایلام آغاز شد

ساخت مسکن ویژه مددجویان بهزیستی ایلام آغاز شد

ایلام-مدیرکل بهزیستی استان ایلام گفت: ساخت مسکن ویژه مددجویان بهزیستی ایلام با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) آغاز شده است.

زهرا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات احداث مسکن ویژه زنان سرپرست خانوار و خانوارهای دو معلول به بالا با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) در شهرستان ایوان کلید خورده است.

وی افزود: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان بهزیستی کشور و قرارگاه خاتم الانبیا (ع)، واحدهای مسکونی برای زنان سرپرست خانوار یا خانواده‌های دو معلول دارای زمین در مناطق شهری و روستایی استان احداث خواهد شد.

به گفته همتی، بر اساس این قرارداد ۷۵ درصد هزینه احداث مسکن این مددجویان توسط بهزیستی و ۲۵ درصد نیز توسط قرارگاه خاتم الانبیا تامین و پرداخت خواهد شد.

وی اظهار کرد: در این زمینه تاکنون ۱۲ خانوار مددجوی زن سرپرست خانوار و خانواده دارای دو معلول به بالا که دارای زمین بوده اعلام آمادگی کرده و ساخت این واحدها تا پایان سال برای این افراد انجام خواهد شد.

کد مطلب 5028832

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