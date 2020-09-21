شیوع کرونا و مشکلات صادراتی/مرز اینچه برون همچنان بسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق شناس در پنجمین جلسه توسعه صادرات استان اظهارکرد: اگرچه صادرات استان به لحاظ وزنی و ارزی کاهش داشته اما این در حالی است که مرزها از ابتدای تیرماه گشوده شده است.

استاندار گلستان با اشاره به مشکلات صادراتی در شرایط شیوع کرونا و تحریم‌های ظالمانه افزود: بازرگان و تجار گلستانی در طول پنج ماه گذشته قریب به ۱۰۰ هزار تن صادرات را با ارزش ۴۴ میلیون دلار داشته اند.

وی افزود: در حال حاضر هم هنوز امکان تردد کامیون از طریق مرز وجود ندارد که امیدواریم در صورت کاهش روند شیوع کرونا میزان صادرات افزایش یابد.

استاندار گلستان یادآور شد: در پنج ماه نخست سال جاری گلستان سه هزار ۴۹۰ تن واردات به ارزش هشت میلیون و ۲۶۸ هزار دلار داشته که البته روند کاهشی در واردات هم نسبت به مشابه سال قبل مشهود است.

حق شناس گفت: به صادرکنندگان واجد شرایط تسهیلات ارزی و ریالی اعطا خواهد شد تا بتوانیم شاهد رشد و توسعه صادرات محصولات گلستان باشیم.

وی ادامه داد: گلستان ظرفیت‌های بالای جهت صادرات محصولات تولیدی دارد که باید با فراوری محصولات کشاورزی و افزایش ارزش افزوده زمینه صادرات آن را فراهم آوریم.