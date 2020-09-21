لزوم تداوم کمک های مومنانه در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا که در استانداری زنجان برگزار شد، با بیان اینکه شرایط امروز به گونه‌ای است که می‌توان به صراحت اعلام کرد که موضوع پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا به یک تکلیف شرعی و اجتماعی مبدل شده است، گفت: این جلسه به این منظور تشکیل می‌شود تا دانشگاه علوم‌پزشکی خواسته‌های خود را اعلام کند.

وی با اشاره به اینکه برای روبه‌رو نشدن مجدد با پیک بیماری کرونا نباید صرفاً به احساس نگرانی اکتفا کرده و باید به صورت عملیاتی برای پیشگیری و مقابله با این بیماری وارد میدان شویم، افزود: بی‌تردید برای اینکه این مشکلات در آینده دامن‌گیرمان نشود، از هم‌اکنون باید به فکر چاره بوده و به گونه‌ای اقدام کنیم که برای سومین بار شاهد مواجه شدن با پیک این بیماری نشویم.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تاکید بر اینکه در صورت روی دادن موج سوم پیک بیماری کرونا، وظایف هر دستگاه و ارگان باید به طور مشخص تعیین شده و همه خود را برای مقابله و پیشگیری از این بیماری آماده کرده و مسئولانه با این قضیه برخورد کنند، تصریح کرد: خوشبختانه در چنین شرایطی شاهد حضور حداکثری خیرین و مشارکت آن‌ها در اموری که بیماری کرونا آن بخش‌ها را درگیر خود کرده است، هستیم.

خاتمی با بیان اینکه ارائه راهکارهای عملی و مؤثر از سوی دستگاه‌ها در قالب چنین جلساتی می‌تواند به کاهش پیک این بیماری کمک کند، ادامه داد: در شرایط کنونی همه دستگاه‌ها باید پای کار بوده و دانشگاه علوم‌پزشکی استان نیز به عنوان دستگاهی که به طور مستقیم با این موضوع درگیر است، راهکارها و راه‌حل‌هایی را در جلسات مذکور برای کاهش مشکلاتی که کرونا به وجود آورده است، ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه تداوم شرایط کرونایی در استان ایجاب می‌کند که کمک‌های مومنانه تداوم داشته و مردم استان و سایر دستگاه‌ها همانند دو مرحله قبلی باز هم حضور جدی و پرشور در این خصوص داشته باشند، اظهار کرد: متأسفانه در مواردی شاهد این موضوع هستیم که اقلام بهداشتی که نیاز اساسی امروز است، بیش از قیمت مصوب به دست مردم می‌رسد که در این زمینه باید رسیدگی‌های لازم انجام گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با بیان اینکه ماسک یکی از اقلامی است که خانواده‌ها در شرایط کنونی بیش از سایر مواقع استفاده کرده و همین موضوع می‌تواند در صورت رعایت نشدن قیمت عرضه این کالای بهداشتی، هزینه زیادی را به خانواده‌ها آن‌هم در شرایط بد اقتصادی امروز تحمیل کند، خاطرنشان کرد: امروز برای مقابله با بیماری کرونا به یک جهاد همگانی در همه بخش‌ها نیاز داریم.