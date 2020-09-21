رهبران فتح و حماس در ترکیه نشست برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در گفتگو با پایگاه خبری عربی ۲۱ اعلام کرد که قرار است «جبریل الرجوب» دبیر کمیته اجرایی جنبش فتح با رهبران جنبش حماس در ترکیه دیدار داشته باشد.
بر اساس این گزارش، قرار است در این نشست مشترک در خصوص فرماندهی مشترک فلسطینی ها برای رویارویی با نقشه های رژیم صهیونیستی رایزنی شود.
الرجوب پیش از این اعلام کرده بود که رایزنی هایی با جنبش حماس برای پایان دادن به شکاف داخلی و تحقق آشتی ملی بر اساس مقاومت مردمی در جریان است.
وی بیان کرده بود که باید توجه ملت های عربی و اسلامی را در خصوص مسأله فلسطین برانگیخت.
پیشتر نیز رهبران فتح و حماس نشست های مشترکی برای تقویت اتحاد داخلی در برابر رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی برگزار کرده بودند.
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