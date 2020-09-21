حمید رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ظرفیت اسمی مرغداری‌های استان سمنان ۴۰ میلیون قطعه است، بیان کرد: جوجه‌ریزی چهار بار در سال و هر بار تقریباً دو ماه یا هشت هفته به طول می‌انجامد که خوشبختانه با همکاری خوب مرغداران مشکلی از بابت جوجه‌ریزی تا کنون وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه علی رغم تمام مشکلات اقتصادی مرغداران شامل نهاده‌های دامی و نوسانات قیمت همچنان تولید استان مازاد بر مصرف منطقه است، بیان کرد: هر مرغداری ۲۵ درصد از تولید خود را برای مصرف درون استان اختصاص می‌دهد.

تحقق اشتغال در استان سمنان

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان گفت: هنوز شهریورماه تمام نشده تا پایان پنج ماهه نخست سال جاری ۱۰ میلیون و ۵۲۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در سطح مرغداری‌های استان انجام شده که نسبت به سنوات قبل با کاهش محسوس در این شاخص روبرو بوده‌ایم.

حسینی همچنین درباره اشتغال ایجاد شده توسط دامپزشکی استان سمنان در زمینه‌های مختلف نظارتی، واکسیناسیون، درمانگاه‌ها، مایه‌کوبی و… بیان کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری دامپزشکی استان سمنان ۸۱ شغل ایجاد کرده در حالی که تعهد این اداره کل ۸۰ شغل بوده است.

وی با بیان اینکه ۲۲۰ نفر در مراکز درمانی، آزمایشگاهی، خدماتی و… دامپزشکی استان سمنان مشغول به کار هستند، افزود: بیش از ۱۳۰ مرکز درمانگاهی، آزمایشگاهی و مایه‌کوبی و… در سطح استان وجود دارد.