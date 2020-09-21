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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵:۰۷

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان:

۲۵۰۰ تشکل اجتماع محور در استان زنجان فعال است

۲۵۰۰ تشکل اجتماع محور در استان زنجان فعال است

زنجان-مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان، با بیان اینکه ۲ هزار و ۵۰۰ تشکل اجتماع محور در استان زنجان فعالیت می‌کنند،گفت: ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت استان درموسسات عضو هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح الله سلطانی ظهر دوشنبه در جمع مدیران عضو ستاد کرونای استان زنجان، با بیان اینکه زنجانی‌ها همیشه در کار خیر پیش قدم هستند، گفت: ۳۹۰ تشکل و خیریه و ۱۰۰ پویش مردمی در استان فعال است.

وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۵۰۰ تشکل اجتماع محور در استان زنجان فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت استان در خیریه‌ها، تشکل‌ها، موسسات فرهنگی و هنری و قرآنی فعالیت می‌کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان، گفت: بزرگترین خیریه استان زنجان بیش از سه هزار نفر عضو داشته و فعالیت‌های بسیار خوبی را انجام می‌دهد.

سلطانی تاکید کرد: این خیریه و موسسات اجتماعی محور در خصوص پیشگیری از بیماری کرونا اقدامات خوبی را انجام دادند.

وی گفت: این خیریه‌ها و موسسات در ارتقای سلامت و پیشگیری از کرونا نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری دارند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان، ابراز داشت: بیشترین خیریه و موسسات اجتماع محور در شهرستان زنجان فعال است.

کد مطلب 5028882

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