دفاع مقدس ایران تمدن ساز است/ همدلی، وفاق و انسجام رمز موفقیت

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در همایش تجلیل نمادین از ۲۰ هزار رزمنده گیلانی دفاع مقدس ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به گذشت چهار دهه از آغاز جنگ تحمیلی استکبار علیه ملت ایران، اظهار کرد: در دفاع مقدس ملتی که برای رسیدن به استقلال، آزادی و تحقق عدالت اجتماعی و مردم سالاری دینی و اجرای شریعت نبوی و اسلام ناب محمدی (ص) علیه رژیمی مستبد و طاغوتی انقلاب کرده بودند که توسط استکبار تحمل نشد در مقابل توطئه ای دیگر در جبهه‌های جنگ علیه این ملت و انقلاب عصیان کردند با هوشیاری، با وحدت و انسجام ملی دورانی زیبا به نام دفاع مقدس به نمایش گذاشتند.

وی ایثار و فداکاری رزمندگان، ایثارگران و شهیدان را یکی دیگر از رموز موفقیت ملت ایران در دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: ملت ایران این ایثارگری‌ها را فراموش نکرده و نخواهد کرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه ایران در دوران دفاع مقدس خسارت‌های فراوانی به ویژه در حوزه زیرساختی و عمران تحمل کرده است، گفت: به تعبیر زیبای رهبری معظم دفاع مقدس، جنگی بود که برای ما گنج به ارمغان آورد.

زارع ادامه داد: دفاع مقدس تنها صحنه نبرد مسلحانه علیه دشمنان مهین اسلامی، حریم آزادی و آزادگی و شجاعت نبود بلکه عرصه ظهور جلوه‌هایی از تبلور ثمرات ایمان و اخلاص و اتکال خداوند در سخت‌ترین لحظات بود.

وی در ادامه با بیان اینکه دفاع از مرزهای باور و اندیشه و فکر و قطعاً انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران در تاریخ این کشور به دفاع مقدس یاد می‌شود، تصریح کرد: قطعاً این دوران فرهنگ ساز و تمدن ساز بوده است بدون تردید ضلع مهم آن ایمان، اراده مردم و اتکا به خداوند با اعتماد قلبی و مومنانه به دور اندیشی رهبری شجاع و باور عمیق و به حقیقت تحقق وعده و نصرت الهی است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه دفاع مقدس الهام بخش مبارزان راه آزادی و نوید بخش مقاومت است، گفت: امروز دفاع مقدس همچنان ادامه دارد چرا استکبار علیه ملت ایران، نظام و اسلام پایان نیافته و به اشکال گوناگون و در آوردگاه جدید منتقل شده است.

وی با بیان اینکه همه سوابق تاریخی در ایران، آسیا و دنیا گواه می‌دهد که ملت ایران هیچگاه در برابر ظلم و ستم و کبر عقب نشینی نکرده‌اند مبارزه‌ای جانانه و مقاومت مستمری در راستای حق مداری و دفاع از آرمان‌های خود داشته‌اند، اظهار کرد: به یقین امروز هم جوانان می‌بینید که با الهام از رزمندگان و ایثارگران در برابر تهاجم بیگانگان و استکبار ایستادگی می‌کنند.

زارع با بیان اینکه شاهد رفتارهای غیر قانونی و ظالمانه آمریکا در سال‌ها گذشته به ویژه در ماه‌های اخیر بوده‌ایم، افزود: مقاومت ملت و دولت و نظام ایران مورد ستایش همگان است امروز بسیاری از کشورهای دنیا و دولت‌های غربی این رفتارها ظالمانه آمریکا را نمی‌پسندند و همراهی نمی‌کنند.

وی ادامه داد: فشار حداکثر آمریکا به روش‌های مختلف به رغم شکست‌های مفتضحانه ادامه دارد اما با دور اندیشی رهبری معظم، وفاق، همدلی و انسجام مردم و اعتقاد به مقاومت برای استمرار تحقق مردم سالاری دینی و همه آرمان‌های انقلاب به هیچ جا نخواهند رسید.