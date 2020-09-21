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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۱۴

توسط یک قاضی دادگاه؛

دستور ممنوعیت دانلود وی چت در آمریکا لغو شد

دستور ممنوعیت دانلود وی چت در آمریکا لغو شد

یک قاضی دادگاه فدرال در آمریکا دستور ممنوعیت دانلود اپ چینی وی چت را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک قاضی دادگاه فدرال در ایالت کالیفرنیای آمریکا دستور اجرایی وزارت بازرگانی این کشور مبنی بر ممنوعیت دانلودهای وی چت را متوقف کرد.

این قاضی درباره رای خود توضیح داد که شاکیان (گروهی از کاربران وی چت در آمریکا) سوالاتی جدی درباره اینکه آیا این دستور قانون اساسی را نقض می‌کند، مطرح کرده‌اند. علاوه بر آن چنین ممنوعیتی برای ۱۹ میلیون کاربر روزانه این اپ در آمریکا چالش‌هایی به وجود می‌آورد.

علاوه بر آن، رای این قاضی ممنوعیت وضع شده بر تراکنش‌های مالی با وی چت در آمریکا را لغو می‌کند. چنین ممنوعیتی خسارت زیادی به کاربران آمریکایی این اپ وارد می‌کرد.

پیام رسان وی چت در سراسر جهان بیش از یک میلیارد کاربر دارد و میان دانشجویان و شهروندان چینی که در آمریکا زندگی می‌کنند یا با کسب و کارهای چینی در ارتباط هستند، بسیار محبوب است.

وزارت بازرگانی آمریکا روز جمعه با استناد به چالش‌های امنیت ملی، محدودیت‌هایی برای دانلود اپ چینی وی چت وضع کرد.

طبق این دستور اپل و گوگل باید وی چت را از اپ استورهای خود حذف کنند.

کد مطلب 5028900
شیوا سعیدی

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