به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته شورای زکات امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، حجت‌الاسلام سید رمضان موسوی مقدم قائم‌مقام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سراب نشین مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد و عسگریان معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به برگزاری مراسم ماه محرم اشاره و عنوان کرد: محرم یک آزمون سخت برای تمام دستگاه‌ها بود در این پروژه سنگین و پیچیده، خیلی از افراد منتظر بودند تا یک بهانه‌ای پیدا کرده و مقصر شیوع بیماری را قشر مذهبی عنوان کنند.

وی افزود: مراعات و فرهیختگی مردم در کنار کار مجاهدانه رسانه ملی این اتهام را از قشر مذهبی دور کرد؛ باید از رسانه ملی هم به طور جداگانه تشکر کرد که توانست نقش یک تصویر مناسب از ماه محرم را در اذهان مردم ایجاد کند.

قمی در ادامه سخنان خود به مسئله زکات پرداخت و تصریح کرد: برای ایجاد فرهنگ صحیح زکات در جامعه، باید مجموع ابزارهای هنری و رسانه‌های انقلابی به خط شوند و اقدامات لازم را انجام دهند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: ریشه‌های دینی مردم متدین عمیق بوده و این قشر به شدت خداباور هستند؛ وقتی مردم مشاهده می‌کنند که یک روحانی مستقر در روستاها فقط پیش نماز نیست و به مردم در امور روزانه کمک می‌کند؛ این تصویر تأثیرات زیادی در جامعه دارد.

پرداخت زکات برای زکات دهنده منشأ خیر و برکت است

در ادامه مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اهمیت حضور روحانیون مستقر در روستاها عنوان کرد: حضور روحانیون مستقر در روستاها برکات زیادی را به همراه دارد و یکی از این برکات، التیام دردهای مردم است.

وی افزود: پرداخت زکات برای زکات دهنده منشأ خیر و برکت است و این امر می‌تواند در زندگی زکات دهنده تحول ایجاد کند و اعتقاد ما این است که پرداخت زکات به دارایی انسان برکت می‌بخشد.

بختیاری در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: حوزه هنری با استفاده از افراد متخصص و با استعداد می‌تواند با تولیدات رسانه‌ای به فرهنگ‌سازی زکات کمک کند.

فرهنگ‌سازی زکات در دستور کار صدا و سیماست

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام سید رمضان موسوی مقدم قائم‌مقام سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به اقدامات این سازمان در مورد ترویج فرهنگ زکات پرداخت و اذعان داشت: فرهنگ‌سازی زکات در دستور کار شورای معارف و شورای اجتماعی صدا و سیما قرار گرفته است و شورای معارف برای این کار اهتمام دارد.

وی تصریح کرد: تاکنون ۳۳ برنامه مختص با موضوع زکات طراحی و مراحل ساخت آن در حال پیگیری است.

موسوی مقدم در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات مؤثر و مفید صدا و سیما با سازمان تبلیغات اسلامی، تهیه تولیدات رسانه‌ای از روحانیون مستقری است که در روستاها حضور دارند خواهد بود که از نزدیک با درد مردم سروکار دارند.

روحانیون مستقر مسائل مردم را حل کنند

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام سیدناصر میرمحمدیان قائم مقام معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد: درباره فرهنگ سازی پرداخت زکات، می‌توان اتفاقاتی که در میدان رخ می‌دهد را رمزگشایی کنیم.

وی افزود: گاهی اوقات رمزگشایی از اتفاقات میدانی، می‌تواند مؤثرتر از هر اقدام دیگری باشد؛ دغدغه ما در سازمان تبلیغات اسلامی این است که روحانیون مستقر در روستاها صرفاً پیش نماز نباشند و بتوانند در کنار پیش نماز بودن، مسائل مردم را حل کنند و زکات می‌تواند یکی از راه‌های تأثیر بر مردم باشد.

میرمحمدیان در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: استفاده از چرخه‌هایی که دین مبین اسلام برای مدیریت جامعه قرار داده است، جز مؤثرترین راهکارهای ایجاد فرهنگ سازی در جامعه است.