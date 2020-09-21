پویش مهر اربعین در کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید احمدی یکشنبه شب در همایش فعالان اربعین در بندرعباس بیان داشت: مقامات کشور عراق کافی نبودن زیرساخت‌های بهداشتی در این کشور را به عنوان علت لغو پیاده روی اربعین مطرح کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: در اربعین امسال برنامه‌های زیادی در کشور برگزار می‌شود که برگزاری ۱۷ همایش، ملی، منطقه‌ای و بین المللی در دانشگاه‌های کشور، برگزاری نمایش‌های آئینی و سرود، قرائت زیارت عاشورا در روز ۱۹ صفر در مدارس، ادارات و دیگر اماکن فرهنگی از جمله این برنامه هاست.

مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین کشور گفت: پویش مهر اربعین نیز از دیگر برنامه‌های ستاد اربعین است که در قالب آن کمک‌های مردمی برای کمک به دانش آموزان نیازمند توسط موکب‌ها جمع آوری می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نیز در این مراسم، فرهنگ اربعین را عامل زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا دانست و گفت: این فرهنگ را باید فرهنگ به هم پیوستگی غدیر، عاشورا و انتظار دانست.

حجت الاسلام محمد عبادی زاده افزود: همانطور که با وجود کرونا با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی با تدارک برنامه‌هایی، خلاء مراسم محرم پر شد اکنون نیز با تدارک برنامه‌هایی، خلاء برگزار نشدن پیاده روی اربعین جبران می‌شود.