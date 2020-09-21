خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آماری منتشر نمی‌شود و این شاید نخستین دلیلی باشد که مردم خراسان شمالی فکر کنند دیگر کرونا روزانه ۵،۶ یا ۱۰ نفر به بالا را نمی‌کشد. آماری تکان‌دهنده برای استان نسبتاً کوچکی به نام خراسان شمالی که هشدارهای زیادی را در پی دارد.

مرگ روزانه ۶ نفر بر اثر ابتلاء به کرونا در خراسان شمالی را رئیس دانشگاه علوم پزشکی حدود یک هفته قبل در ستاد مبارزه با کرونا استان اعلام کرد. ستادی که جلسه قبل تر آن به یک ماه گذشته باز می‌گردد؛ آن هم در شرایط بحرانی و قرمز شیوع کرونا در استان.

از سوی دیگر برگزاری جلسات ستاد مقابله با کرونا در خراسان شمالی به ارائه آمار از سوی دانشگاه علوم پزشکی و ارائه گزارش کار توسط چند نهاد نظارتی ختم می‌شود. در این جلسه خبری از تحلیل اطلاعات و داده‌ها نیست تا حدی که در آخرین جلسه صدای استاندار و مشاور رسانه‌ای او نیز در آمد و نسبت به ارائه آمار خام و بدون تحلیل اعتراض کردند.

آمار باید تحلیلی شود

قربانعلی سلطانی، مشاور رسانه‌ای استاندار خراسان شمالی در این خصوص در گفتگو با مهر اظهار کرد: آماری که دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در خصوص وضعیت کرونا در استان در ستاد مبارزه با کرونا ارائه می‌دهد خام است و باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

مشاور استاندار خراسان شمالی در امور رسانه ادامه داد: اینکه آمار امروز بالا رفته و فردا پایین می‌آید دردی از ما دوا نمی‌کند لذا دانشگاه علوم پزشکی باید توجه بیشتری به موضوع ارائه آمار داشته باشد و آماری همراه با تحلیل دقیق ارسال کند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی می‌بایست آماری به تفکیک صنوف تهیه کند تا بدانیم علت اصلی افزایش شیوع کرونا در استان چیست در غیر این صورت آمار و نمودارهایی که ارائه می‌دهند ثمری نخواهد داشت.

شهر غلغله است

هرچند آمار دقیق استانی از تعداد مبتلایان روزانه در خراسان شمالی در دسترس نیست اما طبق اعلام سخنگوی وزارت بهداشت این استان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد. وضعیتی که صرفاً با عبور و مرور در مرکز شهر علتش را می‌شود فهمید. حساسیت مردم خراسان شمالی به استفاده از ماسک، شستشوی دست‌ها و استفاده از مواد ضد عفونی کننده بسیار کاهش یافته است؛ کافه‌ها و رستوران‌ها علاوه بر اینکه بازگشایی شده‌اند، بدون هیچ مراعاتی نه تنها غذای بیرون بر ارائه نمی‌دهند بلکه با تمام ظرفیت از مشتریان پذیرایی می‌کنند.

دفاتر پیشخوان دولت، بازارها و بانک‌ها همچنان به شدت پر ازدحام هستند و اینها همه خطر است. خطری که تاکنون اثرش به وضوح مشاهده شده است.

این شلوغی‌ها زمانی بیشتر آسیب زاست که شهروندان از ماسک نیز استفاده نمی‌کنند. عبور از سطح شهر نشان می‌دهد که الزام مردم به استفاده از ماسک کاهش یافته و این می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور خطر را به شدت بیشتر نیز کند. سید احمد هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در این خصوص می‌گوید: برای اثرگذاری ماسک در جلوگیری از شیوع کرونا باید ۹۰ درصد مردم از ماسک استفاده کنند.

وی افزود: اکنون در اداره‌ها که زدن ماسک اجبار است، این موضوع رعایت می‌شود اما در سطح شهر چنین مسئله را مشاهده نمی‌کنیم.

آغاز پاییز و مدارس نیز از علل دیگری است که خطر شیوع کرونا را گسترش می‌دهد. این عوامل اگر دست به دست هم دهند قطعاً می‌توانند خراسان شمالی را از نفس بیندازند.

در چنین شرایطی حفظ بهداشت فردی یقیناً می‌تواند اثرات مثبتی بگذارد. اگر هر کسی خودش ماسک بزند و از این دلیل که «بقیه افراد ماسک ندارد؛ پس من هم نمی‌زنم» دوری کند، می‌شود به کنترل این بیماری امیدوار شد.

اما فرای از توصیه‌های عمومی مانند استفاده از ماسک و شستشوی دست‌ها، با آغاز فصل پاییز که فصل حساسیت‌هاست، نکات کلیدی دیگری نیز به وجود می‌آید که این موارد را از متخصصان جویا شدیم.

افراد آلرژی دار به پزشک مراجعه کنند

علی عفتی، پزشک متخصص بیماری‌های چشم در گفتگو با مهر اظهار کرد: با توجه به آنکه انتقال بیماری کووید ۱۹ از طریق چشم وجود دارد، خارش و مالش چشم بدون شستشوی دست و رعایت اصول بهداشتی ممنوع است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با تاکید بر این مطلب گفت: افرادی که آلرژی‌های چشمی دارند و با شروع فصل پاییز و زمستان خارش و حساسیت‌های آنها افزایش می‌یابد، به طور حتم در ابتدای فصل و قبل از عود آلرژی به پزشک متخصص مراجعه کنند و با مشاوره به موقع و تجویز دارو در صورت نیاز، از بروز مشکلات و بیماری‌ها پیشگیری کنند.

وی افزود: با وجود تجویز قطره‌های چشمی و اجبار در مصرف آن باید نسبت به نکات بهداشتی استفاده از قطره‌ها آگاه باشید و از برخورد سر قطره‌ها به چشم به شدت خودداری کنید.

عفتی در انتها اضافه کرد: همراه داشتن دستمال کاغذی با شرایط نگهداری بهداشتی برای مراقبت از چشم، استفاده از آن هنگام خارش و مالش چشم ضروری است و بهتر است قبل از شستشوی دست به هیچ عنوان به چشم‌های خود دست نزنید.

تغذیه مناسب از بیماری کرونا جلوگیری می‌کند / چه بخوریم و چه نخوریم؟

انسیه وطن دوست، کارشناس ارشد تغذیه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نیز در گفتگو با مهر بیان کرد: تغذیه مناسب از جمله روش‌های حفظ سلامتی است و از این طریق می‌توان از بسیاری از بیماری‌های عفونی پیشگیری و آن را مهار کرد.

وی تأمین نیاز به مایعات، الکترولیت‌ها، انرژی، پروتئین و ریزمغذی‌ها را جزو بهترین شیوه مقابله با بیماری کووید ۱۹ برشمرد و افزود: ارتقا و تقویت سیستم ایمنی نیز با رعایت تعادل، تنوع و استفاده از همه گروه‌های غذایی نیز از دیگر روش‌های مقابله با این بیماری است.

وطن دوست مصرف لبنیات کم چرب به ویژه پروبیوتیک ها را در افراد مشکوک یا مبتلا به بیماری کووید ۱۹ مؤثر دانست و عنوان کرد: سیر، پیاز، زنجبیل تازه، زردچوبه و سیاه دانه جزو مواد غذایی افزایش دهنده سیستم ایمنی است و مصرف روزانه آن توصیه می‌شود.

این مسئول تغذیه یادآور شد: مصرف نوشابه‌ها و نوشیدنی‌های شیرین به دلیل تضعیف سیستم ایمنی به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

وی در انتها نسبت به مصرف غذا در بیرون از منزل و محیط‌های نامطمئن از نظر بهداشتی و ایمنی هشدار داد و گفت: مصرف غذاهای پر پروتئین نظیر پوره گوشت و آب گوشت به ویژه در افرادی که کاهش اشتها و در شرایط نقاهت بیماری قرار دارند، مفید و مناسب است ‌