دشمن به دنبال کمرنگ کردن دوران طلایی دفاع مقدس در ذهن جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی صبح دوشنبه در همایش تجلیل نمادین از ۲۰ هزار رزمنده گیلانی دفاع مقدس استان گیلان با اشاره به اینکه در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که بزرگترین حادثه تاریخ بشر رقم زده شده است، اظهار کرد: تاریخ ایران که بزرگترین تاریخ جهان است به عظمت این دوره نیست.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه تاریخ بعد از اسلام و دوران معاصر، هیچ دوره‌ای به زیبای دوره‌ای ما زندگی می‌کنیم، نیست، افزود: پاک‌ترین حادثه تاریخ با پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ هشت سال دفاع مقدس رقم زده شد.

وی با اشاره به اینکه رزمندگان، ایثارگران و شهدا نشانی از پاکی دوران جنگ را دارند، گفت: رزمندگان ما با رأی و نظر خود به میدان نبرد حق علیه باطل رفتند.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان در ادامه با بیان اینکه دفاع مقدس افسانه و اسطوره نیست اما دشمن می‌خواهد با این دوران طلایی را در اذهان نسل جوان کمرنگ کند، تصریح کرد: دشمن با همه ابزارهای رسانه‌ای و شبکه‌های ناپاک می‌خواهند این دوره طلایی دنیای معاصر تاریخ ایران را سیاه جلوه دهند.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی بعثتی در دل تاریک انسان بود که دشمن به دنبال این است تا آن را سیاه جلوه دهد، گفت: امروز باید به افزایش بصیرت بپردازیم متأسفانه عده‌ای با درگیری به مسائل مادی و مادی گرا به بدگویی از این دوران طلایی می‌پردازند.

امام جمعه رشت در ادامه با بیان اینکه امام حسین در دعای عرفه افتخاراتی که خداوند نصیب انسان کرده نام برده است، افزود: ایشان می‌فرمایند مهم‌ترین نعمت خداوند به من این بوده که دوره‌ای از تاریخ از زندگی می‌کنم که اسلام دین مردم و من است و قرآن کتاب سعادت من و مردم است.

وی تأکید کرد: اسلام و مسلمانی افتخار است بعد از انقلاب اسلامی از شخصیت‌های جهانی ادیان مختلف اعتراف کردند افتخار می‌کنند که در دوره‌ای زندگی کرده‌اند که به این باور رسیدند که دین می‌تواند در ساعات زندگی بشر حضور داشته باشد.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه دین خدا می‌تواند میدان گردان باشد و انقلاب اسلامی این پدیده را به وجود آورد، گفت: انقلاب اسلامی و جنگ هشت ساله بزرگترین رزمایش را عرضه کرد و اقتدار اسلام و مردم مسلمان ایران بود.

وی تأکید کرد: امروز باید خود را مسلح به اندیشه دفاع از این دوران طلایی کرده و حضور خود در این دوران را باید واکاوی کنیم.

امام جمعه رشت با بیان اینکه دشمن به دنبال کمرنگ کردن این گذشته نورانی و طلایی است، گفت: این گذشته طلایی آینده ما را رقم خواهد زد.