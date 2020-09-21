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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۰۴

در ۶ ماهه نخست سال جاری؛

شمار روزهای پاک در اراک بیش از ۴ برابر افزایش پیدا کرد

شمار روزهای پاک در اراک بیش از ۴ برابر افزایش پیدا کرد

اراک- رییس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از افزایش ۴ برابری تعداد روزهای پاک در شهر اراک در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

علیرضا محرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بر اساس اطلاعات مرکز پایش آلودگی هوا ۱۲ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۴۲ روز سالم و ۳۲ روز پاک را در شهر اراک شاهد بودیم.

وی ادامه داد: کیفیت هوای شهر اراک نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۳ روز هوای آلوده را شاهد بوده، امسال به ۱۲ روز رسیده است که نشان دهنده این است که بیش از ۴۸ درصد کاهش آلودگی یعنی تعداد روزهای ناسالم را شاهد بودیم.

رئیس اداره آزمایشگاه‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: امسال تعداد روزهای پاک در شهر اراک در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴ برابر افزایش یافته است.

کد مطلب 5028931

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