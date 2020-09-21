آزمایش بالینی واکسن آکسفورد در آمریکا از سرگرفته نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، مرحله سوم آزمایش بالینی واکسن کووید۱۹ دانشگاه آکسفورد در آمریکا همچنان متوقف شده است.

این درحالی است که چند هفته قبل مشخص شد در جریان آزمایش بالینی این واکسن در انگلیس، دو داوطلب زن در تاریخ هایی متفاوت، با عوارض جانبی شدید در نتیجه تزریق واکسن روبرو شدند که به نظر می رسد نشانه هایی از بیماری میلیت عرضی ( نوعی التهاب در ستون فقرات) باشد.

طبق اطلاعات موجود نخستین بار آزمایش بالینی این واکسن در ماه جولای متوقف و پس از آنکه مشخص شد این داوطلب به بیماری MS مبتلا بوده، این خبر رسانه ای نشد.

اما دو هفته قبل برای دومین بار فرایند آزمایش بالینی واکسن آکسفورد متوقف شد زیرا یکی از داوطلبان به دلیل عوارض ناشی از تزریق واکسن بستری شد که البته اکنون بهبود یافته است.

پس از تایید یک کمیته مستقل در انگلیس، آزمایش بالینی واکسن آکسفورد در انگلیس، برزیل، هند و آفریقای جنوبی از سر گرفته شده است اما این فرایند در آمریکا همچنان متوقف است زیرا قانونگذاران این کشور موضع سخت تری نسبت به چنین چالش هایی در آزمایش بالینی دارند.

روز شنبه شرکت آسترازنکا( شریک آکسفورد در تولید واکسن) اطلاعات بیشتری درباره پروتکل های آزمایش بالینی خود منتشر کرد اما کارشناسان آمریکایی همچنان نگران عوارض جانبی آن هستند.