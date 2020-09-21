به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محسن طرزطلب، ایجاد منابع پایدار درآمدی در سال‌های اخیر را یکی از اهداف اصلی صنعت برق ایران برشمرد و گفت: نوسانات شدید ارزی و ثبات تکلیفی قیمت فروش برق به مشترکان موجب شده است که بین درآمدها و هزینه‌ها در صنعت برق کشور شکاف بزرگی ایجاد شود و متأسفانه بر ابعاد آن به صورت ماهانه افزوده می‌شود.

وی استخراج رمز ارزها و فروش برق مورد نیاز آن را یکی از راه‌های کسب درآمد در حوزه برق برشمرد و گفت: بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی هیئت وزیران و وزارت نیرو مقرر شده است تا از توان واحدهای نیروگاه‌های توربین انبساطی برای تولید رمز ارز استفاده شود.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی ادامه داد: یکی از راهکارهای موجود در این بخش استفاده از انرژی تولیدی توربین‌های انبساطی است که از سوخت گاز، گازوئیل یا مازوت جهت تولید برق در آن استفاده نمی‌‎شود و تنها از طریق جریان گاز برق تولید می‌شود. از سوی دیگر برق حاصل در شبکه داخلی نیروگاه تزریق و مصرف می‌شود و به شبکه سراسری متصل نیست.

طرزطلب با تاکید بر اینکه در سه نیروگاه رامین اهواز، نکا و شهیدمنتظری تجهیزات مربوطه نصب شده است، گفت: در این سه نیروگاه بین ۳۰ تا ۴۰ مگاوات ظرفیت تولید برق از توربین انبساطی وجود دارد که در این مرحله ۱۵ مگاوات برای رمز ارز در نظر گرفته شده است که در آینده نزدیک اسناد مزایده آن در سایت ستاد ایران بارگذاری می‌شود. قصد داریم که درآمد حاصل از این بخش در جهت نوسازی و بهسازی نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.