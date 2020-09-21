انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان با روش های جذاب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله مالکی صبح امروز در همایش نکوداشت پیشکسوتان هشت سال جهاد و مقاومت که به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: در چهلمین سالگرد دفاع مقدس خوشبختانه شاهد شجاعت و شهامت آزادی خواهان در دنیا هستیم.

وی با بیان اینکه رزمندگان اسلام در دفاع مقدس جانانه از انقلاب و نظام دفاع کردند تا دست متجاوزان را از خاک کشور کوتاه کنند، ادامه داد: امروز نسل جوان و نوجوان ما باید بیش از پیش در جریان شجاعت‌های رزمندگان و کارهای انجام شده در آن دوران قرار گیرند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کردستان بیان کرد: امسال در چهلمین سالگرد دفاع مقدس ۵۰۵ ستاد استانی و شهرستانی در کشور و ۱۱ ستاد شهرستانی در استان کردستان تشکیل شده است.

مالکی گفت: در مجموع ۹۷ کمیته در استان برای رصد و مدیریت برنامه‌های گرامیداشت دفاع مقدس تشکیل شده است که از سوم خرداد فعالیت خود را آغاز و تا پایان سال فعالیت دارند.

وی با اشاره به لزوم حضور مردم در برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در کردستان، عنوان کرد: هزاران برنامه در شهر و روستا در قالب‌های مختلف متناسب با ظرفیت‌ها و استعدادهای استان کردستان برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کردستان بیان کرد: امسال از یک میلیون نفر در سطح کشور از پیشکسوتان دفاع مقدس تجلیل می‌شوند و در کردستان نیز دو هزار نفر تجلیل می‌شوند و تاکنون از هزار نفر از ایمن عزیزان در استان تجلیل شده است.

کشور گفت: امسال در روز نخست هفته دفاع مقدس به صورت نمادین از چهل پیشکسوت دوران دفاع مقدس تجلیل می‌شود. مالکی با اشاره به برگزار نشدن رژه نیروهای مسلح در تمام از چهل خانواده

وی افزود: برگزاری ویدئو کنفرانس سراسری با حضور مقام معظم رهبری و مسؤلان استان‌ها و پیشکسوتان دفاع مقدس، برپایی نمایشگاه دفاع مقدس، عطرافشانی مزار شهدا، حضور فرماندهان در نماز جمعه‌، صدور بیانیه توسط ادارات، افتتاح پروژه‌های صنعتی نیز از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.

وی افزود: ۵۰ عنوان کتاب از وصیت نامه شهدا نیز تدوین و چاپ می‌شود و رونمایی از مستند دفاع مقدس نیز از دیگر اقدامات حفظ آثار در استان کردستان خواهد بود.

مالکی بیان کرد: در مجموع در هفته دفاع مقدس از ۲ هزار نفر در استان کردستان تجلیل می‌شود.