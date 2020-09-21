عامل بروز ترافیک سنگین صبح امروز در خیابان رحمانی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رنجبر در خصوص این خبر اظهار کرد: در ساعت ۰۸:۴۰ صبح امروز یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد به دلیل نقص فنی و خرابی مجبور به توقف در خیابان رحمانی شد.

رئیس مرکز کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور فاتب ادامه داد: توقف این وسیله نقلیه سبب بروز متراکم شدن بار ترافیک در این محور گردید و برای مدتی رانندگان عبوری را که در این مسیر در حرکت بودند در ترافیک قرار داد.

وی افزود: در ابتدا یک دستگاه کامیونت یدک به محل اعزام گردید ولی قدرت حمل و جابجایی این اتوبوس دو کابین را نداشت به همین منظور باعث بار ترافیکی و طولانی شدن زمان خروج این اتوبوس از محل گردید.

رنجبر گفت: پس از مدتی و با پیگیری‌های صورت گرفته جرثقیل سنگین دوم به محل آمد و این بار توانست این اتوبوس را از محل خارج کند و با تلاش و زحمات کارکنان پلیس راهور فاتب و روتین سازی بار ترافیکی، ترافیک به حالت اولیه خود بازگشت.

سرهنگ رنجبر از رانندگان وسایل نقلیه سنگین و اتوبوس‌ها خواست، همواره از سلامت فنی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل نمایند و در صورت احساس هرگونه تغییری در سیستم فنی وسیله نقلیه‌شان در اسرع وقت به مراکز مجاز تعمیرات و نمایندگی‌های خودرو مراجعه نمایند تا عیب یابی انجام شود و در جهت رفع آن اقدام نمایند. همچنین رعایت نکات فنی و بازدیدهای فنی مستمر و مداوم از وسیله نقلیه امری است بسیار حیاتی و مهم که رانندگان گرامی باید به این نکات توجه ویژه نمایند.