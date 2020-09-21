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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۲۱

سرهنگ رنجبر تشریح کرد

عامل بروز ترافیک سنگین صبح امروز در خیابان رحمانی

عامل بروز ترافیک سنگین صبح امروز در خیابان رحمانی

رئیس مرکز کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور فاتب گفت: نقص فنی و خرابی اتوبوس عامل بروز ترافیک سنگین امروز صبح در خیابان رحمانی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رنجبر در خصوص این خبر اظهار کرد: در ساعت ۰۸:۴۰ صبح امروز یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد به دلیل نقص فنی و خرابی مجبور به توقف در خیابان رحمانی شد.

رئیس مرکز کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور فاتب ادامه داد: توقف این وسیله نقلیه سبب بروز متراکم شدن بار ترافیک در این محور گردید و برای مدتی رانندگان عبوری را که در این مسیر در حرکت بودند در ترافیک قرار داد.

وی افزود: در ابتدا یک دستگاه کامیونت یدک به محل اعزام گردید ولی قدرت حمل و جابجایی این اتوبوس دو کابین را نداشت به همین منظور باعث بار ترافیکی و طولانی شدن زمان خروج این اتوبوس از محل گردید.

رنجبر گفت: پس از مدتی و با پیگیری‌های صورت گرفته جرثقیل سنگین دوم به محل آمد و این بار توانست این اتوبوس را از محل خارج کند و با تلاش و زحمات کارکنان پلیس راهور فاتب و روتین سازی بار ترافیکی، ترافیک به حالت اولیه خود بازگشت.

سرهنگ رنجبر از رانندگان وسایل نقلیه سنگین و اتوبوس‌ها خواست، همواره از سلامت فنی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل نمایند و در صورت احساس هرگونه تغییری در سیستم فنی وسیله نقلیه‌شان در اسرع وقت به مراکز مجاز تعمیرات و نمایندگی‌های خودرو مراجعه نمایند تا عیب یابی انجام شود و در جهت رفع آن اقدام نمایند. همچنین رعایت نکات فنی و بازدیدهای فنی مستمر و مداوم از وسیله نقلیه امری است بسیار حیاتی و مهم که رانندگان گرامی باید به این نکات توجه ویژه نمایند.

کد مطلب 5028996

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