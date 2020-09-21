۳۰۰۰ پیشکسوت دفاع مقدس در نور تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید نعمت اسدی صبح دوشنبه در حاشیه مراسم آغاز هفته دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگاران ضمن عرض تسلیت سوگواری و شهادت سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین با بیان اینکه امسال افتخار ۴۰ سالگی دفاع مقدس را داریم، اظهار کرد: مضمون برنامه‌های اجرایی هفته دفاع مقدس در شهرستان نور با حفظ پروتکل بهداشتی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: سپاه ناحیه نور از ۳۱ امروز همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس تا پایان مهر ماه برنامه‌های ویژه‌ای را برای بزرگداشت دفاع مقدس تدوین کرده که اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه نور خاطرنشان کرد: برگزاری مراسمی به‌صورت ویدئو کنفرانسی با مقام معظم رهبری با حضور رزمندگان وتجلیل از ۳ هزار نفر از پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس از جمله برنامه‌ها است.

وی از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس شهرستان نور را رژه خودرویی سپاه در سطح شهر عنوان کرد و افزود: دیدار با ائمه جمعه شهرستان با حضور پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس و سخنرانی آنان که جزو راویان توانمند دفاع مقدس هستند، از برنامه‌های روزهای بعد ما در این هفته خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه نور با اشاره به اینکه در عرصه فضای مجازی برنامه‌های شاخصی تدوین شده است، تصریح کرد: این برنامه‌ها با رویکرد از بین بردن هجمه دشمن در عرصه رسانه که امروز بر علیه رسول مهربانی به وجود آوردند، برگزار می‌شود.

سرهنگ اسدی یادآور شد: ۱۰ جایزه نفیس به ۱۰ نفر که بهترین نقاشی دفاع مقدس را در عرصه دانش‌آموزی کشیده‌اند، اهدا خواهد شد.

وی عنوان کرد: اجرای رزمایش مشترک با نیروی انتظامی شهرستان نور جهت آمادگی جسمانی بسیجیان در قالب گردان‌ها، طرح برنامه‌های فضای مجازی در عرصه روشنگری و اجرای برنامه‌های مسجد محوری با رعایت پروتکل بهداشتی در هر پایگاه از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه ناحیه نور در ادامه از اجرای رزمایش کمک مومنانه در پایانم ماه صفر در این شهرستان خبر داد و گفت: رزمایش کمک مومنانه با رویکرد ایام ماه صفر با هدف‌گذاری کمک به نیازمندان که در مرحله قبل علاوه بر ۱۴۰۰ بسته معیشتی، ۳۰۰ بسته لوازم التحریر نیز اهدا شده است.

سرهنگ اسدی افزود: در مرحله آخر کمک مومنانه نیز در صدد تهیه ۴۰۰ بسته لوازم التحریر همراه با هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی هستیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌های دفاع مقدس در سطح شهرستان نور به ازای هر پایگاه مقاومت یک تا ۳ برنامه و حوزه‌های مقاومت از ۱۵ تا ۱۸ برنامه و در سطح شهرستان نیز ۱۵ برنامه شاخص اجرا خواهد شد.