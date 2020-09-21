محافظت از ارزشهای هشت سال دفاع مقدس یک رسالت همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا صبح امروز در همایش نکوداشت پیشکسوتان هشت سال جهاد و مقاومت که به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای تبدیل فضای کشور به معنویت و عرفان دوران دفاع مقدس برای جلب اعتماد مردم و بالا بردن توان داخلی است.

وی افزود: هفته دفاع مقدس همانند تابلویی بسیار زیبا از تمام خوبی‌هایی است که نمایانگر عشق و ایثار و ایمان به خدا و از خود گذشتگی است.

استاندار کردستان یادآور شد: رسالت همه ما این است تا از تابلوی دفاع مقدس محافظت کنیم و ارزشهای آن را نسل به نسل به آیندگان منتقل کنیم تا شجاعت و ایستادگی جوانان این مرز و بوم جاودان بماند.

مرادنیا با اشاره به رشادت رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: همه ما باید ادامه دهنده راه حق شهدا و ایثارگرانی باشیم که جانشان را برای این آب و خاک فدا کردند.

استاندار کردستان در پایان سخنان خود عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم به عنوان مسئول در این نظام ابتدا یاد و خاطره شهدا را زنده نگه داریم و از پتانسیل‌های داخلی در راستان تولید داخلی استفاده کنیم.