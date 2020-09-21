مصدومیت فعال محیط زیستی در بویراحمد/هیچ مسئولی سراغی نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر شبکه‌های محیط زیست و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد در جریان مهار آتش سوزی و پایش شبانه جهت کنترل و جلوگیری از بروز مجدد آتش سوزی منطقه دمچنار بویراحمد از ناحیه پا دچار شکستگی و کشیدگی شدید عضله شده است.

امید سجادیان در حاشیه اعلام وضعیت آتش سوزی شهرستان لنده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: پس از بروز آتش سوزی منطقه دمچنار بویراحمد و مهار شعله‌های آتش، شامگاه همان روز در حال پایش منطقه بودیم که با بروز حادثه کشیدگی شدید عضله رو به رو شدم.

وی با گلایه نسبت به مسئولین، گفت: پس از وقوع این حادثه و مصدومی، علیرغم اطلاع، هیچیک از مسئولان نسبت به وضعیت من پیگیر و جویا نشد.

سجادیان با تاکید بر نقش نیروهای مردمی در مهار آتش سوزی‌ها، گفت: نیروهای مردمی بدون هیچ چشم داشتی به قلب آتش می‌زنند، اما امید است همین حمایت روحی و روانی که با یک تماس و اطلاع از وضعیت نیروهای اطفای حریق می‌توان جویای آن شد، نهادینه شده تا روز به روز شاهد نگاه مردم محور به کنترل تخریب‌ها و بحران‌های محیط زیستی و منابع طبیعی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امید سجادیان به عنوان دبیر نهضت سبز زاگرس و دبیر شبکه‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان، طی سالیان متعدد نقش مؤثری در تیم سازی، آموزش، فرهنگ سازی و حرکت گروهی برای مقابله با آتش سوزی‌ها و احیای جنگل‌ها داشته است.