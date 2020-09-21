«احمد منصور را آزاد کنید»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، فعالان بین المللی حقوق بشر با به راه انداختن یک کمپین، خواهان آزادی فوری احمد منصور یکی از فعالان حقوقی اماراتی شدند که از ۳ سال قبل تاکنون در بازداشت بسر می برد.

بر اساس این گزارش، فعالان بین المللی حقوق بشر با انتشار گسترده پُست ها در فضای مجازی به ویژه توییتر با هشتگ های FreeAhmed# و GiveAhmedaBed# خواهان آزادی این فعال حقوقی اماراتی شدند.

آنها اعلام کردند که احمد منصور در دوره بازداشتش در زندان های امارات تحت شکنجه قرار گرفته است.

شرکت کنندگان در این کمپین خواهان ارسال پست های توئیتری به حساب های رسمی محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی و سیف بن زاید وزیر کشور و محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی شدند.

احمد منصور منهدس برق اماراتی به همراه ۵ فعال دیگر در سال ۲۰۱۱ به اتهام اهانت به حاکمان امارات بازداشت شد. در آن سال به آنها عفو خورد اما مجددا در مارس ۲۰۱۷ به اتهام استفاده از فضای مجازی علیه حاکمان این کشور بازداشت شدند.

وی در نهایت به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۲۷۰ هزار دلار غرامت محکوم شد.