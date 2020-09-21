کار جهادی و انقلابی لازمه پیروزی درمقابله با توطئه دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج گلینی صبح دوشنبه در دیدار نیروهای نظامی و انتظامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی با امام‌جمعه گرمسار در نخستین روز از هفته دفاع مقدس ضمن بیان اینکه دفاع مقدس یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخی در انقلاب اسلامی ایران است، اظهار داشت: تثبیت انقلاب اسلامی ایران دستاورد اصلی دفاع مقدس بود.

وی با تأکید بر لزوم احیای رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس برای نسل جدید این انقلاب بیان کرد: در زمان دفاع مقدس دشمن غافلگیرانه به ایران حمله کرد و ۷۹۳ روز مورد هجوم غافلگیرانه از سوی دشمن قرار گرفتیم.

فرمانده سپاه ناحیه گرمسار بابیان اینکه ۱۸۸ هزار نفر از رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی شهید شدند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که در هشت سال جنگ تحمیلی بیش از ۴۰۰ هزار نفر از نیروهای دشمن کشته شدند.

گلینی با اشاره به اینکه در طی هشت سال دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ جهان اسلام رقم زد، یادآور شد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی بیش از ۴۰ کشور جهان به رژیم بعثی عراق کمک کردند و ما دوست و دشمن خود را شناختیم.

وی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی باید کار جهادی و انقلابی انجام شود تا در مقابل توطئه‌ها و دسیسه‌چینی دشمنان پیروز شویم، بیان کرد: چهل‌سالگی دفاع مقدس مانند چهل‌سالگی انقلاب خاری در چشم دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دفاع مقدس ۶۰ عنوان برنامه در گرمسار اجرایی خواهد شد.