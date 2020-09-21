به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، گوگل تصمیم دارد دوباره از بازبین‌های انسانی را برای نظارت بر محتوای یوتیوب کمک بگیرد. این در حالی است که از آغاز همه‌گیری کووید ۱۹ در سراسر جهان سیستم‌های خودکار این مسئولیت را انجام می‌دادند.

یوتیوب در اواخر ماه آگوست اعلام کرد در سه ماه قبل ۱۱.۴ میلیون ویدئو را به دلیل نقض قوانین از پلتفرم خود حذف کرده است. این بالاترین آمار حذف ویدئو از یوتیوب در بازه ای ۳ ماهه بود و دلیل آن نیز اتکای بیشتر به هوش مصنوعی بود. زیرا به دلیل شیوع ویروس کرونا بازبین‌های انسانی از حضور در محل کار منع شده بودند.

با این وجود یوتیوب اعتراف کرد در این بازه برخی ویدئوها به اشتباه حذف شده‌اند. در همین راستا مدیر ارشد محصولات این شبکه اجتماعی در مصاحبه‌ای به روزنامه فایننشال تایمز گفت: یکی از تصمیم‌های ما در آغاز همه‌گیری کووید ۱۹ گرفتیم استفاده از ماشین‌هایی بود که به اندازه انسان دقیق نیستند تا به این ترتیب از کاربران خود محافظت کنیم. هرچند این روش خطاهایی نیز داشته و احتمالاً به افزایش تعداد ویدئوهای حذفی منجر شده است.

این زیر مجموعه گوگل فاش کرد تصمیم خود برای حذف ۱۶۰ هزار ویدئو را لغو کرده است. به طور معمول کمتر از ۲۵ درصد درخواست‌های حذف ویدئو در یوتیوب اجرایی می‌شوند، اما تحت برنامه بازبینی محتوا با کمک هوش مصنوعی، این شاخص به ۵۰ درصد رسیده است.

البته هنوز مشخص نیست بازبین‌های انسانی چگونه فرایند رصد ویدئوها در شرایط فعلی را انجام می‌دهند.