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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۵۲

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خبر داد

تهیه بیش از ۱۶ هزار دستگاه تجهیزات پزشکی طی ۶ ماه اول سال

تهیه بیش از ۱۶ هزار دستگاه تجهیزات پزشکی طی ۶ ماه اول سال

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از تهیه بیش از ۱۶ هزار دستگاه تجهیزات پزشکی طی ۶ ماه اول امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یوسفی درباره جزئیات خرید تجهیزات سرمایه‌ای و مصرفی اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون تعداد ۱۸ هزار و ۶۷۸ دستگاه سرمایه‌ای در ۷۰ عنوان قلم کالا شامل ۵ هزار ۳۷۹ عدد کالای هتلینگ و ۱۳ هزار و ۲۹۹ دستگاه سرمایه‌ای خریداری شده است.

وی افزود: از کل خریدهای دستگاه تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای و هتلینگ ۱۶ هزار و ۵۴۰ مورد از شرکت‌های تولید کننده داخلی صورت گرفته و این امر در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به "سال جهش تولید" نامگذاری شده است بسیار حائز اهمیت است.

یوسفی خاطرنشان کرد: کالاهای سرمایه‌ای خریداری شده تولید داخل شامل ونتیلاتور، بای پپ، برانکارد، تخت و تشک بستری، تخت ICU و CCU، برانکارد، دستگاه محفظه ایزوله، پمپ سرم، پمپ سرنگ، پالس اکسیمتر، دستگاه مانیتور و … است که این تجهیزات در شرایط بروز بیماری کرونا بسیار کاربردی محسوب می‌شوند و تعداد زیادی از آنها برای مراکز درمانی دولتی سراسر کشور ارسال شده است.

وی افزود: تعداد ۹۴ میلیون و ۸۵۸ عدد کالای مصرفی در ۳۶ عنوان قلم کالا در شش ماهه اخیر نیز خریداری شده که از این تعداد بیش از ۹۱ میلیون ۳۱۸ هزار قلم آن از شرکت‌های تولید کننده داخلی تأمین شده است.

رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ادامه داد: کالاهای مصرفی خریداری شده از تولید کنندگان داخلی برای مقابله با کووید ۱۹ شامل کیت استخراج و ملکولی، ماسک N95 و ماسک سه لایه جراحی، شیلد محافظ صورت، محلول ضد عفونی کننده، لباس ایزوله و … نیز بوده است.

کد مطلب 5029024
مهناز قربانی مقانکی

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