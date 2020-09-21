جهرم مقام دوم شیوع کرونا در فارس را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول همتی در جلسه ستاد شهرستانی مدیریت بحران کرونا در جهرم با حضور امام جمعه جهرم، معاون استاندار فارس و جانشین استاندار در ستاد استانی کرونا، فرماندار ویژه شهرستان جهرم، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دیگر مسولان و کارشناسان استانی و شهرستانی در محل فرمانداری جهرم برگزار شد، افزود:

عبدالرسول همتی در این جلسه گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارش را به بهترین نحو انجام داده است اما اکنون اکثر کشور دچار شرایط بحرانی هستند و باید ما نیز منتظر این بحران بوده و البته آمادگی برای مقابله با آن را نیز داشته باشیم.

وی افزود: موارد مختلفی در شهریور در شیوع کرونا نقش داشتند که مهم‌ترین آن مسافرت‌ها بود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه پیک بعدی حدود ۱۵ روز دیگر به استان فارس می‌رسد، بیان کرد: از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جهرم می‌خواهم که همکاری بیشتری در خصوص سیستم گزارش دهی داشته باشند.

مهدی شفیعیان، فرماندار ویژه جهرم در ابتدای این جلسه اظهار داشت: تا کنون بیش از ۵۰ جلسه ستاد شهرستانی کرونا و پانصد جلسه فرعی در جهرم برگزار شده است.

همچنین، حجت الاسلام محمدحسین مدبر، امام جمعه جهرم ضمن تشکر از ستاد شهرستانی مقابله با کرونا بیان داشت: برای برخورد و تذکر در خصوص مقابله با کرونا باید به نرمی مردم را متوجه این مهم کرد که تنها با رعایت کردن مسائل و پروتکل‌های بهداشتی می‌توان بر بیماری کرونا غلبه کرد.

وی افزود: مجموعه کادر بهداشت و درمان زحمات سخت و طاقت فرسایی را متحمل می‌شوند که لازم است نیازهای آنها و مجموعه علوم پزشکی تأمین شود.

همچنین در ادامه، محمد رحمانیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: پنجاه درصد نمونه‌ها در جهرم مثبت است که متأسفانه این عدد نسبت به سایر مناطق کشور بالا است.

وی ادامه داد: از ابتدای مهرماه یک پزشک فوق تخصص ریه در جهرم شروع به کار خواهد کرد که این اتفاق می‌تواند برای مجموعه علوم پزشکی مفید و مؤثر باشد.

رحمانیان بیان کرد: در خصوص تجهیزات وزارتخانه حمایت خوبی داشت اما در بحث توزیع سی تی اسکن در استان فارس اتفاقی نیافتاده است.

رئیس دانشکاه علوم پزشکی جهرم اعلام کرد: تا امروز ۳۴۰ نفر از کادر درمان شهرستان جهرم به بیماری کرونا مبتلا شدند.

علیرضا میراحمدی زاده، رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مدیریت کرونا فارس، گفت: جهرم مقام شیوع دوم بیماری در استان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی جهرم تمام تلاش خود را انجام می‌دهد اما برای نتیجه بخش بودن شرایط، نیاز به همکاری همه سازمان‌ها و ارگان و همچنین شهروندان است.

میراحمدی زاده با بیان اینکه متأسفانه میزان تجمعات رسمی و غیر رسمی در جهرم بالا است، بیان داشت: جهرم به علت این که در مسیر ترانزیت قرار دارد باید مسائل بهداشتی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

