برقراری ۴۹۳ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان/۱۰ تماس منجر به عملیات شد

وحید علی ضمیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات شش عملیات اطفای حریق و چهار عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در روز گذشته بوده است.

وی گفت: دیروز شهروندان ۴۹۳ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته‌اند که از این تعداد تماس ۱۰ مورد منجر به عملیات شده، ۱۱ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده؛ ۵۰ تماس اشتباه بوده و متأسفانه ۴۲۲ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی همدان افزود: عملیات انجام شده در این مدت شش مورد آتش سوزی شامل دو مورد حریق منزل در روستای دهپیاز، حریق باغ در شهرک اندیشه، حریق خودرو در میرزاده عشقی، حریق دکه در بلوار فرودگاه و حریق درختان در بلوار ارم بوده است.

وی گفت: همچنین چهار مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در باغ ایرانی، نجات افراد محبوس شده در منزل در خیابان بوعلی و دو مورد مهار حیوانات در بلوار علویان و بلوار شهید همدانی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: تعداد سه نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.