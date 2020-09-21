اقتدار امروز کشور مرهون ایثارگری رزمندگان در دوران دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی محمد اکبری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم رژه خودرویی دفاع مقدس به مناسب آغاز هفته دفاع مقدس با بیان اینکه اقتدار امروز کشور مرهون ایثارگری رزمندگان و شهدا در دوران دفاع مقدس است، اظهار کرد: به برکت انقلاب اسلامی و رشادت‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس شاهد اقتدار و عزت در دنیا هستیم.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم چهارمحال و بختیاری گفت: امروز در تمام عرصه از جمله نظامی و دفاعی پیشرفت کرده ایم و توان نظامی کشور امروز قابل مقایسه با ۳۱ شهریور ماه سال ۵۹ نیست.

وی با بیان اینکه ابرقدرت‌های جهانی اعتراف کرده اند که جمهوری اسلامی از نظر قدرت نظامی جزو کشورهای تأثیر گذار در خاورمیانه و دنیا است، بیان کرد: شکسته شدن ابهت به ظاهر خدشه‌ناپذیر غرب و شرق به برکت خون شهدا و تلاش و ایثارگری رزمندگان در دوران دفاع مقدس محقق شده است.

وی در در ادامه با بیان اینکه کشور به برکت اقلاب اسلامی و جانفشانی شهدا در هشت سال دفاع مقدس دارای عزت و اقتدار در دنیا است، تاکید کرد: هم اکنون به دنبال فتح‌های قله‌های جدید در بخش‌های مختلف هستیم.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مراسم امسال هفته دفاع مقدس با شرایط متفاوت‌تر از سال‌های گذشته برگزار می‌شود، گفت: رژه پیاده نیروهای مسلح امسال به دلیل شرایط کرونا برگزار نمی‌شود و رژه خودرویی در سطح استان برگزار می‌شود.