شجاعت رزمندگان ایران ارتش قوی صدام را زمین گیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدصادق حسینی صبح امروز در همایش نکوداشت پیشکسوتان هشت سال جهاد و مقاومت که به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد اظهار کرد: رزمندگان در دوران دفاع مقدس از پا افتادند و جان خود را پیش کش کردند تا ما امروز بتوانیم با اقتدار سرپا بایستیم.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس رژیم بعث عراق و صدام فقط جلوه مادی قضیه در حمله به ایران را بررسی کرده بود و از جنبه معنوی و الهی و شجاعت دلیرمردان ایران و وحدت میان آنها بی خبر بود.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در ادامه بیان کرد: اگر از تلخی‌های شیرین دوران دفاع مقدس بخواهیم صحبت کنیم باید از مقاومت خرمشهر و باز پس بازپس‌گیری مناطق اشغال شده کشور از عراق صحبت کنیم که منجر به شکست صدام حسین با آن همه پشتوانه جهانی و غربی شد.

حسینی اظهار کرد: با رهبری کاریزماتیک حضرت امام (ره) در دوران دفاع مقدس رزمندگان اسلام نشان دادند که توکل به خدا موجب پیروزی در برابر دشمنی با آن همه قدرت نظامی البته تنها در روی کاغذ خواهد شد.

وی افزود: هشت سال دوران دفاع مقدس با آن همه کمی و کاستی نشان داد که ایستادگی فعال جواب می‌دهد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به ماندگاری یاد و خاطره همه شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس، گفت: امروز این جشن و خوشحالی ما به خاطر دفاع مشروعی است که جانانه جوانان این مرز و بوم در برابر دشمنان انجام دادند.

حسینی ادامه داد: امروزه فقط وحدت و انسجام می‌تواند راه پیروزی بر دشمنانی مانند آمریکا و صهیونیسم باشد.

وی به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا نیز اشاره کرد و گفت: سخنان امروز ترامپ تنها مصرف داخلی دارد و ما امروز افتخار می‌کنیم که طبق سخنان سران آمریکایی می‌توانیم بر سیاست داخلی و خارجی این کشور تأثیرگذار باشیم زیرا این نشان دهنده قدرت نظام جمهوری اسلامی است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان اظهار کرد: در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم تا با طرح سه فوریتی تمامی تعهدات و محدویت‌های کشور را لغو کند.

حسینی در پایان سخنان خود یادآور شد: تمامی مسئولین باید تلاش کنند و علیرغم وجود تحریم‌های ظالمانه آنچه که لایق مردم ایران است را فراهم کنند.