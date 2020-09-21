آتش سوزی جنگل های لنده پس از چهار روز مهار شد/ ‌آسیب ۲۰۰ هکتاری

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر شبکه تشکلهای محیط زیستی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد از مهار آتش سوزی کوه سفید لنده پس از چهار روز جدال با شعله‌های آتش خبر داد.

امید سجادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: پایش منطقه برای جلوگیری از شعله ور شدن آتش تا امروز ادامه داشت.

سجادیان با بیان اینکه نیروهای ادارات و دستگاه‌های مختلف در مهار آتش سوزی با دستگاه‌های هدف همکاری داشتند، تصریح کرد: همچنین با پیگیری بخش‌های متولی بالگردها نسبت به هلی برن تجهیزات و نیروها اقدام کردند.

وی برآورد اولیه تخریب و آسیب این آتش سوزی را قریب به ۲۰۰ هکتار دانست و گفت: با توجه به وجود مناطق سخت گذر و صعب العبور آمار دقیق پس از پایش و کارشناسی توسط دستگاه‌های متولی اعلام خواهد شد.