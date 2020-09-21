به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، اسناد محرمانه لو رفته بانک‌های بزرگ جهان که توسط ان‌بی‌سی مورد بررسی قرار گرفته نشان می‌دهد کره شمالی سال‌های سال با استفاده از بانک‌های بزرگ آمریکا و شرکت‌های پوسته‌ای خود و با کمک شرکت‌های چینی پول‌شویی می‌کرده است.

این اسناد تراکنش‌هایی را نشان می‌دهد که به شرکت‌های مرتبط با کره‌شمالی مرتبط هستند که از مالکیت مبهم برخی از آنها تنها چند ساعت گذشته و هیچ دلیل تجاری مشخصی برای این تراکنش‌ها وجود ندارد.

گراهام بارو، یک متخصص ضد پول‌شویی از لندن، می‌گوید این نوع تراکنش‌ها با پرچم قرمز مشخص می‌شوند و همگی نشان‌دهنده تلاش برای پنهان کردن منبع پول‌های غیرقانونی هستند.

بررسی این اسناد نشان می‌دهد شرکت‌های مرتبط با کره‌شمالی علی‌رغم تحریم‌های شدید آمریکا در طول چند سال اخیر بیش از ۱۷۴.۸ میلیون دلار را از طریق تراکنش‌های بانک‌های آمریکایی نظیر جی‌پی مورگان و بانک نیویورک ملون، جابه‌جا کرده‌اند.

اریک لوربر، یکی از مقامات سابق خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: این اسناد در کل نشان‌دهنده حملاتی هماهنگ توسط شرکت‌های کره‌شمالی برای دسترسی به سیستم مالی آمریکا در یک دوره زمانی طولانی است.