رزمندگان دفاع مقدس در تصمیمات کشوری دلسوز و با درایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بابازاده قانع صبح دوشنبه در مراسم تجلیل و تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت همزمان با سراسر کشور که در سالن ولایت اردبیل برگزار شد، ضمن گرامی داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، اظهار کرد: رزمندگان، گنجینه‌های ارزشمند و یادگاران دفاع مقدس هستند که هرگز نباید از جامعه حذف کرد یا به حاشیه راند بلکه باید با کمال عزت و احترام آنها را حفظ کرده و در کنار خود داشت.

وی به وجود ۳۴۰۰ شهید دفاع مقدس از اردبیل اشاره کرد و افزود: در زمان اوج غربت اسلام و امام راحل (ره)، این شهیدان بودند که به ندای هل من ناصر ینصرنی امام پاسخ داده و جان طبق اخلاص گذاشته و از میهن اسلامی ایران دفاع کردند. که در کنار این دلیر مردان، فعالان جهاد سازندگی به عنوان سنگر سازان بی سنگر نیز در دوران بحران ایران اسلامی به آبادانی و سربلندی ایران تلاش کرده و ایران را از بحران‌ها و ویرانی‌های جنگ نجات داد.

مسئولین هزینه حذف رزمندگان را خواهند پرداخت

فرمانده سپاه استان اردبیل، رزمندگان دفاع مقدس را سندی پرافتخار و گنجینه‌ای ارزشمند برای ایران اسلامی عنوان کرد و افزود: چه بسیارند رزمندگانی که اکنون خواب بر چشمان خود حرام کرده و هر لحظه آماده دفاع از کیان و مملکت خویش گوش به فرمان ولی امر مسلمین هستند لذا حفظ رزمندگان باید سرلوحه فعالیت‌های اجرایی در سطح کلان کشور باشد مبادا در صدد حذف آنان برآمده و جامعه را از ارزش‌های ماندگار تهی کرد باید بر این امر واقف باشیم که رزمندگان سختی‌های دوران جنگ و جهاد را چشیده اند و در برهه‌های مختلف بر همگان ثابت شده که در تصمیمات کشوری دلسوزتر و با درایت اند لذا در بکارگیری آنان در مدیریت‌های کلان کشور باید تلاش کرد.

وی با تاکید بر شناخت آسیب‌ها و فرصت‌ها، بر ضرورت حفظ وقار و صلابت به دست آمده از دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران عظمتی وصف ناپذیر دارد و هرکس در مقابل این عظمت بایستد و با آن مقابله کند خود از بین خواهد رفت.

بابازاده قانع، به گرایش بسیاری از همافران دوران شاه به سمت امام اشاره کرد و گفت: تحول و دگرگونی دل‌ها معجزه الهی است و این امر در دوران انقلاب به وفور دیده می‌شود و بسیاری از نظامیان رژیم شاهنشاهی به محضر امام آمده و حکم جهاد خواسته و به جبهه‌های جنگ اعزام شدند.

فرمانده سپاه استان اردبیل، افزود: دشمن امروز در میدان مبارزه با بهره گیری از سلاح فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌خواهد جوانان را بی هویت و بی تفاوت نسبت به انقلاب و ارزش‌های دینی بی هویت و بی تفاوت کند که یقیناً در این میدان نیز پیروزی از آن ماست و بصیرت و آگاهی جوانان این اجازه را به دشمن نخواهد داد.

بابازاده قانع، با ابراز تأسف از سکوت مسئولین در عزل رزمندگان از سیستم اداری گفت: در مواردی که رزمندگان از سیستم اداری عزل شده اند باید مدیرت کلان استان پاسخگوی این بی عدالتی و سهل انگاری باشد. عزل مدیران رزمنده از سیستم اداری کشور قابل قبول نیست و باید استاندار اردبیل نیز در این امر تجدید نظر کند.

فرمانده سپاه استان اردبیل، بر تهیه و تدوین مستند رزمندگان گمنام دفاع مقدس تاکید کرد و افزود: رزمندگان نماد ایثار و مقاومت در جامعه هستند و باید از نزدیک به دیدار آنان رفت و تنها به پیام تبریک اکتفا نکنیم چرا که تهیه مستند زندگانی آنان و انعکاس در سطح جامعه می‌تواند الگو دهی مناسبی به نسل جوان جامعه باشد.

وی با اشاره به اهداف قیام امام حسین (ع)، الگوی بارز رزمندگان را رشادت جوانان شهید کربلا عنوان کرد و افزود: امام حسین (ع) تمام وجود خود را وقف خدا کرد تا اسلام زنده بماند در این میان ما هرقدر برای شهدا ارزش قائل شویم در حقیقت به اسلام و انقلاب و سید و سالار شهیدان ارزش گذاشته ایم.

مسئولین ساکن در خانه‌های سازمانی طعم مستاجری را نچشیده اند

بابازاده با انتقاد از سکوت مسؤلین در مقابل فسادهای مالی، تضییع حقوق بیت المال را بزرگ‌ترین ضربه به نظام اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: مدیریت با حرف و حدیث پیش نمی‌رود بایستی وارد میدان عمل شد در حقیقت مسئولیت و مدیریت بها می‌خواهد و بهای آن پرداختن به مشکلات مردم است که باید به نحو احسن به این امر دقت و توجه کرد.

دستگاه‌های اجرایی در کمک‌های مومنانه ورود نکردند

فرمانده سپاه استان اردبیل گفت: در بسیاری از موارد بحرانی که در جامعه پیش می‌آید بسیاری از دستگاه‌های اجرایی بی تفاوت می‌مانند و نمونه آن کمک مومنانه بود که عموماً خیرین و مردم نوع دوست وارد میدان عمل شدند این بزرگترین نقص برای نظام اداری بر پایه ارزش‌های دینی است.

وی با انتقاد از عدم پیگیری وضع زندگی برخی خانواده شهدا از سوی مسئولین، گفت: برخی خانواده شهدا هیچ گونه مستمری، حقوق و یا بازنشستگی به آنان تعلق نگرفته این کم کاری بزرگی در حق آنان است در دولتی که مجلسش با نام مجلس انقلابی فعالیت می‌کند این امر فقدان و کاستی بزرگی محسوب می‌شود ما منتظر پاسخ بر این بی عدالتی هستیم.

مقیاس در مسئولیت عمل است

بابازاده قانع گفت: ما با رزمندگان و شهدای جنگ تحمیلی پیمان خون بسته ایم و با نیروهای خدوم مسلح که سالم‌ترین و صاف‌ترین مجموعه در دفاع از کیان ایران اسلامی، بیعتی دیرینه داریم و همواره در دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نیستیم. ما به نصرت الهی ایمان داریم که صدای رزمنده و مادر شهید را می‌شنود و هیچ بی عدالتی در زمین نمی‌ماند.

وی خاطر نشان کرد: ما تمام کاستی‌ها را به عینه و ملموس در جامعه می‌بینیم و نیازی به شعار و دست نوشته نداریم تمام این کاستی‌ها نشأت گرفته از به کنار رانده شدن رزمندگان است که باید به درستی و با جدیت این ذخایر انقلاب را حفظ کرد.