به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی صبح امروز در مراسم آغاز توزیع کمک‌های مردمی به دانش‌آموزان نیازمند در مسجد عباسیه خیابان صائب تبریز، با قدردانی از هیأت امنای این مسجد و اهالی خیابان صائب که برای چندمین بار اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی به خانواده‌های نیازمند کرده‌اند، گفت: مردم ما با وجود همه مشکلات، دستگیری از یکدیگر را فراموش نکرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: به‌رغم تبلیغات شوم دشمنان و تحریم‌های ظالمانه و بی‌رحمانه، ملت ما به پشتوانه حمایت الهی، خم به ابرو نیاورده و توطئه‌های دشمنان را ناکام گذاشته است.

استاندار آذربایجان شرقی با گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس، گفت: یاد و خاطره شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا را که نعمت آزادی، استقلال و امنیت، مدیون ازجان‌گذشتگی آنهاست گرامی می‌داریم.

وی با بیان اینکه تمام تحولات ۴۰ سال گذشته تاریخ انقلاب اسلامی، محل آزمون الهی بوده است، افزود: در طول این ۴۰ سال، اتفاقات مهمی مانند جنگ هشت ساله، تهاجم فرهنگی، تحریم‌های اقتصادی و اکنون هم بیماری کرونا رخ داده و همواره در معرض امتحان بوده‌ایم.

پورمحمدی ادامه داد: امروز هر فردی به اندازه توان خود تلاش می‌کند تا از این امتحان سربلند بیرون بیاید؛ برخی با جان خود در بیمارستان‌ها به یاری بیماران شتافته‌اند و برخی هم با مال خود، هرچند اندک، از نیازمندان و خانواده‌های آسیب‌دیده حمایت می‌کنند.

وی با تأکید بر جلب مشارکت خیران در کمک به خانواده‌های نیازمند، گفت: امروز با توجه به شرایط جامعه، نیازهای جدیدی به وجود آمده است و لازم است که مشارکت در کار خیر، بازتعریف شود.

پورمحمدی با بیان اینکه آذربایجان شرقی جزو استان‌های پیشتاز در کمک‌های مومنانه است، افزود: مردم ما در همه حوادث و اتفاقات با تمام توان به صحنه آمده‌اند و یاری‌گر دولت در کمک به نیازمندان و حل مشکلات معیشتی آنها بوده‌اند.