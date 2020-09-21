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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۴۹

استاندار آذربایجان شرقی:

آذربایجان شرقی جزو استان‌های پیشتاز در کمک‌های مومنانه است

آذربایجان شرقی جزو استان‌های پیشتاز در کمک‌های مومنانه است

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه آذربایجان شرقی جزو استان‌های پیشتاز در کمک‌های مومنانه است، گفت: کمک‌های مومنانه بازآفرینی صحنه‌های ایثار و فداکاری دفاع مقدس است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی صبح امروز در مراسم آغاز توزیع کمک‌های مردمی به دانش‌آموزان نیازمند در مسجد عباسیه خیابان صائب تبریز، با قدردانی از هیأت امنای این مسجد و اهالی خیابان صائب که برای چندمین بار اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی به خانواده‌های نیازمند کرده‌اند، گفت: مردم ما با وجود همه مشکلات، دستگیری از یکدیگر را فراموش نکرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: به‌رغم تبلیغات شوم دشمنان و تحریم‌های ظالمانه و بی‌رحمانه، ملت ما به پشتوانه حمایت الهی، خم به ابرو نیاورده و توطئه‌های دشمنان را ناکام گذاشته است.

استاندار آذربایجان شرقی با گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس، گفت: یاد و خاطره شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا را که نعمت آزادی، استقلال و امنیت، مدیون ازجان‌گذشتگی آنهاست گرامی می‌داریم.

وی با بیان اینکه تمام تحولات ۴۰ سال گذشته تاریخ انقلاب اسلامی، محل آزمون الهی بوده است، افزود: در طول این ۴۰ سال، اتفاقات مهمی مانند جنگ هشت ساله، تهاجم فرهنگی، تحریم‌های اقتصادی و اکنون هم بیماری کرونا رخ داده و همواره در معرض امتحان بوده‌ایم.

پورمحمدی ادامه داد: امروز هر فردی به اندازه توان خود تلاش می‌کند تا از این امتحان سربلند بیرون بیاید؛ برخی با جان خود در بیمارستان‌ها به یاری بیماران شتافته‌اند و برخی هم با مال خود، هرچند اندک، از نیازمندان و خانواده‌های آسیب‌دیده حمایت می‌کنند.

وی با تأکید بر جلب مشارکت خیران در کمک به خانواده‌های نیازمند، گفت: امروز با توجه به شرایط جامعه، نیازهای جدیدی به وجود آمده است و لازم است که مشارکت در کار خیر، بازتعریف شود.

پورمحمدی با بیان اینکه آذربایجان شرقی جزو استان‌های پیشتاز در کمک‌های مومنانه است، افزود: مردم ما در همه حوادث و اتفاقات با تمام توان به صحنه آمده‌اند و یاری‌گر دولت در کمک به نیازمندان و حل مشکلات معیشتی آنها بوده‌اند.

کد مطلب 5029089

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