به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شجاعی صبح امروز در آئین تجلیل از پیشکسوتان خراسان شمالی که در سالن ایثار بجنورد برگزار شد. اظهار کرد: دفاع مقدس، سند افتخار، عزت و جاودانه ماندن هر سرباز ولایی ایران اسلامی است.

استاندار خراسان شمالی بیان داشت: پیشکسوتان جنگ از بهترین‌های این نظام، مردم و یادگاران ۸ سال دفاع مقدس هستند.

وی افزود: عدم شناخت دشمنان از اسلام، دین، ولایت فقیه و عاشورا موجب شد تا دست به هر اختلاف و فتنه افکنی بزنند تا چراغ این انقلاب را خاموش کنند اما نتوانستند بلکه هجوم مردم برای پشتیبانی از دفاع مقدس شعله ور تر شد و ما به واسطه همین حضور در طول جنگ، توانستیم خاک خود را باز پس بگیریم و هم در حوزه جنگ و تجهیزات توانمند شویم.

شجاعی اظهار داشت: در حال حاضر در جنگ اقتصادی هستیم و دشمنان در این مسیر از هیچ نیرنگی دریغ نمی‌کنند اما ما سنگر اقتصاد، رفاه و معیشت مردم را رها نخواهیم کرد و با وحدت، انسجام، داشتن مردمی بزرگ و نگاه رشادت گونه رزمندگان این مسیر را ادامه می‌دهیم.

گفتنی است در این آئین با حضور استاندار خراسان شمالی و مسئولان استانی از تعدادی پیشکسوتان دفاع مقدس استان تجلیل به عمل آمد.